ИАЦ «Альпари»: Покупатели подозрительно жизнерадостны

Российский рынок акций в начале второй недели ноября переливается всеми оттенками «зеленого», несмотря на глубокую осень. Индекс МосБиржи растет до 2988 пунктов, и вот тут на горизонте уже маячит 3000 пунктов, если, конечно, восторга покупателей хватит еще на сессию. Индекс РТС вырос до 1240 пунктов за счет колоссальной амплитуды колебаний курсов и может оставаться в пределах 1200-1250 пунктов.

Герой дня, естественно, «Аэрофлот» с совершенно космическим приростом бумаг более чем на 7%. Откуда такая прыть? С одной стороны, массовые отставки министров РФ, и главы Минтранспорта в том числе, указывает на то, что власть готова признать свои ошибки и поставить во главе министерств людей знающих. И тут все становится на свои места: министром транспорта может стать Виталий Савельев, глава «Аэрофлота». Сегодняшний взлет бумаг «Аэрофлота» — такая же эмоция, как и все покупки вокруг, и рассчитывать на бурный фундаментальный подъем тут явно рано. Однако «боковик» сломлен, и если бумага сможет закрепиться выше 64,80 руб., новой целью роста станет 65,50 руб.

Отлично себя показывают и бумаги сырьевого сектора — было бы странно игнорировать ралли в нефти Brent на 10% к вечеру понедельника.

Золото, одновременно, резко потеряло в стоимости во второй половине сегодняшнего дня и торгуется по $1893, потянув за собой акции «Полиметалла» и «Полюс Золота».

На такой рыночной волатильности очень соблазнительно запрыгнуть в вагон проходящего мимо ралли. Каждый делает выбор за себя, но всегда стоит помнить, что деньги резких движений очень не любят.

Основной вопрос, который сейчас интересует всех и каждого, касается, естественно, поведения рубля. В понедельник «россиянин» резко укрепляется — что это значит? Только то, что в рынке слишком много эмоций. Пройдет пара дней, избыточная эмоциональность сойдет на нет, курсы выровняются. Нефть выглядит так себе, Байден в качестве американского президента при его отношении к России — примерно так же, и здесь совершенно нет источников силы для рубля.

Доллар США может сползать к 75,60 руб., но чуть позже волшебным образом вернется в область 77-78 руб. Евро торгуется по 89,95 руб., но после того, как эмоции начнут слабеть, отойдет в коридор 90-93 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»