ПСБ: Рост на вакцине

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В понедельник российский фондовый рынок смог продемонстрировать уверенный рост на позитивном внешнем фоне. Поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос более чем на 9%, поднявшись выше 43 долларов за баррель. Плюс к этому, покупкам в наших бумагах способствовала динамика западных фондовых площадок. Так в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 8,5%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P500 выросли на 4,2% и 3,1% соответственно. На таком фоне к 18.20 мск индекс МосБиржи подтянулся на 3,1%, достигнув района 2984 пункта. Лидерами торгов выступили акции Аэрофлота и Лукойла, рост которых превысил 8%. Хуже рынка торговались Полиметалл и Полюс, упавшие на 10,9% и 9,4% соответственно на фоне негативной динамики цен на золото (-4,3%). Отметим, что важным фактором, способствовавшим сегодняшнему росту, стали новости по предварительным результатам третьей фазы тестирования вакцины от коронавируса, разработанной BioNTech и Pfizer.

Инвесторы восприняли данную новость, как сигнал к тому, что ситуацию с коронавирусом удастся переломить, а значит мировая экономика продолжит восстановление, что позитивно для рисковых активов. При этом российский рынок еще в рамках второй половины прошлой недели дал сигнал к началу восстановления. После отступления индекса МосБиржи в диапазон 2700-2750 и тестирования его нижней границы, началось восходящее движение, в рамках которого в четверг были пробиты нисходящий тренд, берущий начало от августовских максимумов и сопротивление на уровне 2850 пунктов. Сейчас индекс МосБиржи вплотную подошел к сопротивлению на уровне 3000 пунктов. От данной отметки возможна активизация продаж на фоне фиксации прибыли по длинным позициям после уверенной волны роста. Если же «быкам» удастся закрепиться выше данной отметки, это создаст плацдарм для продолжения восходящей динамики и попыток обновления исторических максимумов, установленных в начале года чуть выше 3200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 2,1%, отступив в район 75,8 рубля, евро упал на 2,3%, торгуясь в районе 89,9 рубля. Отметим, что поддержку рублю оказали рост цен на нефть и укрепление валют развивающихся стран, что привело к его уверенному подъему. При этом пара доллар/рубль сделала существенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 75 рублей. В случае сохранения позитивной внешней конъюнктуры, уже в ближайшие сессии американская валюта может протестировать эту отметку. В случае отступления ниже 75 рублей, вырастут шансы на дальнейшее снижение американской валюты с ближайшей целью в районе 73 рублей.