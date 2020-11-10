ПСБ: Финансовая отчетность ПАО «Фосагро» по итогам 3 кв. 2020 года превзошла ожидания

Сегодня финансовую отчетность по МСФО представило ПАО «ФосАгро». Результаты EBITDA оказались лучше ожиданий. Рост финансовых показателей сопровождался увеличением производства и объема продаж, а также ростом цен на фосфатные удобрения. EBITDA группы в 3 кв. 2020 г. выросла на 38% г/г, при этом чистый денежный поток превысил 19 млрд руб.

Выручка ФосАгро в 3 кв. 2020 г. увеличилась на 10% г/г и составила 71 млрд руб. Росту способствовало увеличение экспортных продаж на 10%, а также снижение рубля. Выручка ФосАгро за 9 месяцев 2020 года не изменилась год к году и составила 195 млрд руб. На выручку оказал влияние рост продаж фосфорсодержащих удобрений. В отчетном периоде были отмечены крупные тендеры со стороны Индии.

Рост цен на MAP/DAP удобрения в 3 кв. 2020 г. составил 5% г/г. Мы пересматриваем наш текущий прогноз по основным видам минеральных удобрений на конец года и полагаем, что цены на некоторые виды минеральных удобрений могут вырасти в 4 кв., в т.ч. на MAP/DAP на 7% г/г. Росту цен будет способствовать общее увеличение спроса со стороны аграриев, а также инфляционные риски.

В 3 кв. 2020 г. EBITDA увеличилась на 27% г/г и составила 27 млрд руб. ($368 млн), а EBITDA margin увеличилась на 5 п. г/г, до 38%. Рост рентабельности EBITDA обусловлен преимущественно ростом продаж удобрений.

Чистая прибыль в 3 кв. 2020 г., скорректированная на эффект от курсовых разниц, составила 18 млрд руб., что больше на 53% г/г. Свободный денежный поток в 3 кв. 2020 г. составил 19,3 млрд руб. по сравнению с 3,6 млрд руб. в 3 кв. 2019 года, увеличившись в 4 раза. За 9 месяцев чистая прибыль и свободный денежный поток составили 39,3 и 39,7 млрд долл. США соответственно. В соответствии с дивидендной политикой компания направляет на дивиденды не менее 50% FCF и не менее 50% от скорректированной на курсовые разницы чистой прибыли.

На фоне хороших результатов по отчетности Совет директоров рекомендовал выплату дивидендов в размере 123 руб. на акцию из нераспределенной прибыли за 3 кв. Общий объем дивидендов за 3 кв. составит около 16 млрд руб. Таким образом, дивидендная доходность составит 4,2%.

Чистый долг по состоянию на 30 июня 2020 г. составил 149,9 млрд руб. ($1,9 млрд). Соотношение чистого долга к показателю LTM EBITDA на 30 сентября 2020 г. составило 1,95х, не изменившись к предыдущему кварталу. Умеренная долговая нагрузка позволит продолжить инвестиционную программу развития.

Рост цен на MAP/DAP в 4 кв. должен поддержать финансовые результаты компании, однако наш базовый прогноз не предполагает дальнейшего возвращения курса доллара в район выше 80 рублей в 4 кв., что «сдержит» выход котировок акций сильно выше 3 000 рублей за акцию. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги ФосАгро с рекомендацией «Держать», но меняем наш целевой уровень на 2 850 руб./акцию.