«Фридом Финанс»: Лучше рынка – акции Аэрофлота

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,2% в рамках динамики фьючерсов на американском фондовом рынке. Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны США Марка Эспера и объявил о назначении исполняющим обязанности министра обороны главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера. Между тем, отвечающая за вопросы перехода власти в США администрация общих служб (General Services Administration), возглавляемая назначенной Дональдом Трампом, Эмили Мерфи, на данный момент не сделала официального признания победителя в президентской гонке «установленным». Эта информация свидетельствует о том, что нынешний президент США продолжает реализовывать свои планы по юридическому оспариванию результатов выборов. Глава американского Минюста, генпрокурор США Уильям Барр, поручил федеральным прокурорам разобраться с нарушениями, которые были допущены в ходе голосования на выборах президента США. Вчерашнее появление на рынке информации о разработке Phizer эффективной вакцины от коронавируса, еще один фактор, косвенно свидетельствующий в пользу усиления поддержки инвестиционного роста. После выхода этих данных инвесторы активизировали продажи. С учетом представленных выше элементов рыночного фона, эти продажи представляются краткосрочной фиксацией прибыли факте поступления ожидавшейся и отыгрывавшейся ростом информации.

Лучше рынка вчера и сегодня утром выглядят акции Аэрофлота, повод – информация о том, что глава компании Виталий Савельев назначен на пост министра транспорта. Причиной для покупок данных бумаг традиционно является снижение опасений, связанных с «коронакризисом».

Совет директоров ПАО «Детский мир» в ходе заседания 11 ноября обсудит рекомендации о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года. Ранее гендиректор «Детского мира» Мария Давыдова говорила, что менеджмент компании будет рекомендовать направить на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев всю чистую прибыль по РСБУ за этот период.Чистая прибыль «Детского мира» по РСБУ за январь-сентябрь 2020 года составила 3,754 млрд рублей. Расчетные среднерыночные величины дивидендных выплат Детского мира за 2020 год в данной связи могут снизиться на 15-20% что,возможно, транслируется в снижение рыночной оценки компании на 3-10% в зависимости от методики.

Учитывая традиционную для последних кварталов эластичность спроса на рынке и повышение цен на товарном сегменте во вторник во второй половине дня преобладают шансы повышения рынка. Целевые уровни закрытия сегодняшних торгов для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2865-3090 пунктов, 75,40-79,15 рублей и 88,35-91,95 рублей за доллар США и евро соответственно.