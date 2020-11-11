ПСБ: Индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 3000 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник российский фондовый рынок смог продолжить позитивную динамику, несмотря на противоречивый внешний фон. Поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог вернуться в район 43 долларов за баррель. Также покупкам способствовала динамика европейских рынков, которые к вечеру прибавляли до 1,6%. При этом динамика рынков в США, как вечером понедельника, когда основные индексы существенно скорректировались, так и сегодня, когда в ходе первых часов торгов Dow Jones (+0,1%) и S&P500 (-0,4%) продемонстрировали разнонаправленную динамику, способствовала продажам. На таком фоне к окончанию торгов индекс МосБиржи подтянулся на 0,2% превысив 2990 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Роснефти и Татнефти, прибавившие при поддержке рынка энергоносителей более 4%. Хуже рынка торговались Яндекс и Полиметалл, потери которых составили 4,6% и 4% соответственно. Отметим, что в ходе сегодняшних торгов индекс МосБиржи предпринял попытку пробоя сопротивления на уровне 3000 пунктов, однако удержать позиции выше данного значения не смог. В сложившейся ситуации возможна активизация продаж на фиксации прибыли по длинным позициям, что будет способствовать откату от данной отметки. При этом, в случае если «быкам» удастся преодолеть это сопротивление и закрепиться над ним, шансы на продолжение восходящей динамики вырастут, как и вероятность обновления исторических максимумов.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро подтянулись на 0,4%, торгуясь в районе 76,6 и 90,5 рубля соответственно. Отметим, что давление на рубль оказала динамика валют развивающихся стран, которые в ходе сегодняшней сессии в большинстве своем ослабевали, что позволило доллару и евро по отношению к рублю отыграть часть потерь понедельника. При этом инвесторы проигнорировали очередную попытку ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выйти выше 43 долларов за баррель. В результате пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 75-77,5 рубля, а в случае ухудшения ситуации может попытаться протестировать его верхнюю границу.