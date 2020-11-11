«Фридом Финанс»: Ралли сбавляет обороты

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладал рост. Несмотря на коррекцию в США, большинство отечественных бумаг, главным образом из нефтегазового и финансового сектора, торговалось в зеленой зоне. Лидерами роста стали акции Роснефти (+4,44). В аутсайдеры попал Yandex N.V. (-5,24%). Пара USD/RUB колебалась в пределах 76-77.

Сбербанк (+3,60) обновит дивидендную стратегию. Подробности планов будут раскрыты позднее. Ожидается, что после перехода под прямой контроль государства банк доведет долю дивидендных выплат до 50%. В бюджете поступления от дивидендов в будущем году прогнозируются, исходя из оценки около 13 руб. на акцию. Однако пандемия вносит существенные коррективы в бюджет.

Алроса (-0,78) опубликовала результаты продаж. В октябре объемы реализации продолжили снижение и упали на 8%, до $310 млн. Реакция рынка на эту информацию была слабонегативной. Усиление карантинных ограничений в Европе и рост заболеваемости во многих странах приводит к падению спроса. При этом нынешняя волна пандемии оказалась сильнее весенней. Финансовая отчетность будет опубликована в четверг, но, возможно, она не поддержит котировки из-за опасений падения продаж в четвертом квартале.

Ожидаем боковую динамику. Ралли в США приостановилось, поэтому движения на мировых площадках будут разнонаправленными. На локальном рынке в фокусе аукционы ОФЗ. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2950-3000 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,00 пунктов.