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ПСБ: Сегодня ожидаем стабилизации цен ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик

Во вторник доходность 10-летинх ОФЗ выросла до 5,86% годовых (+5 б.п.). Снижение цен рублевых облигаций происходило вместе с большинством ЕМ на фоне ослабления аппетита к риску на глобальных рынках. Локальные 10-летние гособлигации Бразилии, Индонезии, ЮАР, Колумбии вчера выросли в доходности на 11 – 19 б.п. Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после ценового роста на прошлой неделе, вновь обратив внимание на риски второй волны коронавируса.

Минфин РФ сегодня проведет размещение 15-летнего классического выпуска ОФЗ-ПД 26233 и нового флоатера ОФЗ-ПК 29020 с погашением в сентябре 2027 г. С учетом хорошего выполнения квартального плана Минфин сегодня скорее всего постарается разместиться с минимальной премией к вторичному рынку. Как и на предыдущих аукционах больший спрос ожидаем на флоатеры. ЦБР на аукционе месячного РЕПО на этой неделе предоставил банкам 1,2 трлн руб. Это вдвое больше, чем в октябре. Возможность фондироваться в ЦБР по ставке 4,35% и последующая покупка флоатеров с доходностью около 4,85% обеспечивает банкам положительную маржу с минимальным риском, что поддерживает спрос на ОФЗ-ПК.

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтрально для ОФЗ. Снижение склонности к риску на глобальных рынках нивелируется ростом нефтяных цен (Brent растет выше 44 долл за баррель). Ожидаем стабилизации цен рублевых вблизи достигнутых уровней.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик, ПАО «Промсвязьбанк» 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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