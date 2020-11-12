«Фридом Финанс»: Коронавирус продолжает наступать

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 10 ноября на американских фондовых площадках завершились разнонаправленно. Индекс S&P 500 снизился на 0,14%, до 3546 пунктов, Dow Jones вырос на 0,90%, NASDAQ упал на 1,37%. Неоднозначная динамика была обусловлена продолжением масштабного перетока капитала из воспринимавшегося в первую волну пандемии как защитный сектора ИТ в пострадавшие от этого фактора циклические сектора. Технологические компании в совокупности потеряли почти 2%, оказавшись среди аутсайдеров прошедших торгов. Представители энергетики (+2,5%) и промышленности (+1,8%) выглядели гораздо сильнее широкого рынка, в том числе благодаря росту нефтяных котировок.

Косметический ретейлер Ulta Beauty (ULTA: +7,4%) и сеть гипермаркетов Target (TGT: +2%) объявили о стратегическом партнерстве.

Строительная компания DR Horton (DHI: +9,1%) представила сильные квартальные результаты благодаря высокому спросу на новые частные дома.

Отчетность производителя растительного заменителя мяса Beyond Meat (BYND: -16,9%) не оправдала ожидания инвесторов по выручке и чистой прибыли.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно положительную динамику. В фокусе внимания ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в США. Число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией вчера обновило абсолютный максимум и составило почти 62 тыс., при этом количество новых случаев заражения превысило 130 тыс. Отметим, что эпидемиологическая ситуация ухудшается и в густонаселенных мегаполисах. В Нью-Йорке заболеваемость вышла на пики с начала мая. В ряде штатов уже вводятся точечные ограничительные меры, и их расширение до общегосударственного карантина может оказаться лишь вопросом времени. Вирусологи предупреждают, что ситуация будет продолжать ухудшаться. Впрочем, оптимизм по поводу скорого появления сразу нескольких вакцин разных фирм продолжает поддерживать индекс широкого рынка.

В остальном новостной фон достаточно спокоен, так как сезон корпоративных отчетов практически подошел к концу. В подавляющем большинстве случаев результаты оказались лучше ожиданий, но реакция инвесторов на релизы корпорацией была очень неоднозначной и неоднородной, что затрудняет прогнозирование краткосрочной динамики акций.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei вырос на 1,78%, китайский CSI300 упал на 0,99%, гонконгский Hang Seng потерял 0,28%. Европейские индексы консолидируются. EuroStoxx 50 прибавляет 0,1%.

Аппетит к риску усиливается. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,98%. Фьючерс на нефть Brent повысился до $44,8. Золото торгуется вблизи $1880.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3510-3590 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 39 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к краткосрочной коррекции, так как баланс рисков на текущих ценовых уровнях смещен в сторону снижения. На графике все еще доминирует паттерн «бычья ловушка», который ухудшает краткосрочные перспективы индекса и делает его уязвимым для более глубокой коррекции. Другим настораживающим фактором выступает дивергенция по индикатору RSI: индекс широкого рынка превысил предыдущий максимум, в то время как RSI не смог это сделать и все еще остается ниже соответствующего максимума.