ИАЦ «Альпари»: Покупаем нефть, продаем золото

Цены на нефть сегодня выросли более чем на 3%. По состоянию на 12:46 мск цена нефти марки Brent с поставкой в январе выросла на $1,45 (3,32%) и составила $45,06 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени росли на $1,42 (3,43%) и достигали $42,78 за баррель. На росте цен на нефть сказалась готовность ОПЕК отложить увеличение добычи, намеченное на 1 января.

Интересно соотношение нефти и золота. По информации из деловых кругов, введение в зону конфликта на Кавказе российского миротворческого контингента и подключение Турции к переговорному процессу будет способствовать нормализации соотношения золото/нефть на мировых рынках, ныне резко завышенном в пользу золота. В лоб данная точка зрения выглядит очень логичной. Однако американцы могут спутать игрокам все карты. Снятие санкций с Ирана – это «медвежий» фактор для нефти, а маловероятный, но возможный политический кризис в США – «бычий» для золота.

Стратегия покупать нефть и продавать золото – слишком рискованная, на наш взгляд. Если говорить о рынке акций, то мы по-прежнему выделяем акции «Сбера» и «Сургутнефтегаза». Основная причина – привлекательные дивидендные выплаты. Однако есть и фундаментальные идеи. «Сургутнефтегаз» – это, конечно, распределение кэша, а «Сбер» в наибольшей степени выиграет от восстановления российской экономики после пандемии COVID-19.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»