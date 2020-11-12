«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи закрепился выше 3000 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешний фон для российского рынка позитивен. Америка и Европа торгуются в зеленой зоне. Индекс волатильности VIX близок к своим минимумам за все время с начала пандемии. Глобальный спрос смещается с защитных активов в пользу рисковых: доходность 10-летних бумаг Минфина США достигла 0,96% впервые с февраля. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets на максимуме с весны 2018 года.

Нефть перевалила за $45 впервые с начала сентября. Баррель растет четвертую сессию подряд. Новым триггером для удорожания сырья стал выход статистики по недельным запасам нефти в США от API. Они существенно разошлись с консенсусом: объемы в хранилищах упали на 5,1 млн баррелей против прогноза рынка -900 тысяч. Ожидаем, что по итогам текущей сессии нефть удержится выше $44,4. Но для дальнейшего роста нужны будут новые факторы. Закрепиться выше $45 нефть, вероятнее всего, не сможет.

РТС сегодня успешно протестировал уровень 1250 пунктов, но задержаться на нем не сумел. Текущий рабочий диапазон для российского рынка: 1220-1250 пунктов. Без подпитки свежими новостями в данном коридоре движение рынка может задержаться на несколько ближайших сессий. Основной сценарий на четверг – консолидация в верхней части указанного коридора.

Индекс Мосбиржи так же, как и РТС, сегодня умеренно растет, прибавляя в пределах 0,5% на фоне стабильного рубля. Рынок удерживается выше 3000, хотя накануне закрыл сессию ниже этой планки. Не исключено что до конца недели мы будем наблюдать колебания около данной высоты. При умеренном внешнем фоне коридор движения индекса может составить 2980-3030 пунктов.

Среди отдельных акций своей динамикой сегодня выделяются: АФК Система (+4,3%), Русагро (+4,2%), TCS (+4.2%), Россети (+4%) Распадская (+3,8%). Инвесторы не отдают явных предпочтений какой-либо конкретной отрасли, меняя состав портфелей в ожидании дальнейшего роста по всему спектру рынка. Акции Сбербанка сегодня поднялись выше 245 рублей за штуку, побив августовский максимум. Сейчас фишка находится на докризисных высотах. Не исключаем коррекцию на ближайших сессиях, которая может составить до 5%.

Аутсайдеры сегодняшнего дня цветные металлурги и сетевой ретейл: Полюс (-4,5%), Магнит (-3,3%), X5 Retail Group (-2,6%), Полиметалл (-2,5%). Золотодобытчики снижаются на фоне общего падения спроса на защитные бумаги. Падение бумаг торговых сетей может быть связано с риском усиления карантинных мер. На наш взгляд, данная просадка может быть использована для удачного вхождения в расписки X5. Они сейчас на 14% ниже своих локальных пиков. Вероятное повторение сценария с закупками россиян перед самоизоляцией способно поднять бумаги ретейлеров как минимум на 10% от текущих уровней всего за неделю.

У рубля сегодня в целом нейтральный день. Доллар слабо дорожает, евро падает. Американская валюта сегодня гуляет в относительно узком диапазоне 76,05-76,8, европейская колеблется между уровнями 89,6 и 90,4. Существенных отклонений от достигнутых значений мы пока не ожидаем. Доллар будет в четверг консолидироваться около 76,5 за штуку, евро будет стремиться вырасти ближе к 90,5.