ПСБ: Минфин досрочно выполнил квартальный план по размещению ОФЗ

В среду доходность 10-летинх ОФЗ снизилась до 5,84% годовых (-3 б.п.). Спрос на рублевые облигации усилился на фоне роста нефтяных цен.

Минфин РФ вчера разместил 7-летний флоатер ОФЗ-ПК 29020 на 294,5 млрд руб. при спросе в 390,6 млрд руб. Цена отсечения составила 96,91% от номинала. Также были проданы 15-летний ОФЗ 26233 с фиксированным купоном на 18,5 млрд руб. при спросе в 27,1 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 6,31% годовых, что предполагает премию 1 б.п. к закрытию вторника.

Объем продажи ОФЗ с начала IV квартала уже составил 2,24 трлн руб., что превышает квартальный план. Высокий спрос на последних аукционах позволил Минфину сократить коэффициент удовлетворения заявок и снизить премию к вторичному рынку. Сокращение предложения ОФЗ на предстоящих аукционах в ноябре-декабре будет стимулировать спрос на гособлигации на вторичном рынке.

Сегодня ожидаем, что 10-летние ОФЗ будут торговаться в боковом диапазоне 5,80 -5,90% годовых.

На первичном рынке на текущей неделе активизировались регионы РФ. О сборе заявок инвесторов на новые выпуски облигаций объявили Свердловская, Ульяновская, Московская области. Свердловская область вчера установила ставку купона в размере 6,25% годовых на 7 лет (дюр. 4,2 года), что соответствует доходности 6,4% годовых. Учитывая сильный кредитный профиль региона, на данном уровне считаем новый выпуск интересным для покупки.