«Фридом Финанс»: Целевой уровень закрытия торгов четверга для индекса Мосбиржи – 2910-3120 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:30 мск снизился на 0,2% под влиянием отмеченной в последние часы консолидации на американском фондовом и нефтяном рынках. Инвесторы ожидают информации относительно возможных итогов назначенного на следующий вторник заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Руководство Саудовской Аравии уже выразило мнение о желательном дополнительном сокращении добычи, что – исходя из статистики решений ОПЕК и ОПЕК+ последних лет – формирует возможность ужесточения условий майской сделки. Однако, рыночный консенсус-прогноз, по данным ведущих рыночных СМИ, пока их не предполагает. Ситуация вокруг определения итогов выборов в США развивается в рамках сценария последних дней, новых драйверов для роста или снижения рынка в краткосрочном периоде ею не сформировано. В частности, штаб избирательной кампании Трампа, подал еще несколько исков касающихся бюллетеней отправленных по почте на избирательные участки в Филадельфии. На этом фоне рынок ориентируется на корпоративную статистику. Чистая прибыль Алроса в 3 квартале оказалась ниже средних рыночных прогнозов, что возможно, транслируется в снижение оценок этого показателя по итогам 2020 года на 15%. Тем не менее, акции компании торгуются утром на уровне рынка. Возможная причина – сохранение позитивных для оценок справедливой стоимости ее акций рыночных консенсус-прогнозов финансовой статистики компании на 2021 год.



Руководство Алроса в рамках базового сценария прогнозирует добычу в 2021 году на уровне 28-30 млн карат против ожидающихся 30 млн карат в текущем году. С учетом улучшения текущих рыночных трендов информация сохраняет на данный момент – несмотря на ухудшение статистики в последние кварталы – значимый потенциал положительный переоценки рынком справедливой стоимости акций компании в перспективе ближайших кварталов.



Акции Роснефти выглядят хуже рынка. Возможный повод – негативные прогнозы в отношении отчетности за 3 квартал. Однако, консенсус-прогноз чистого убытка компании в июле сентябре по МСФО на уровне 60,5 млрд руб. представляется избыточно негативным с учетом планов компании по сокращению CAPEX и уже отраженной в отчетности негативной для финансового результата валютной переоценки.



Во второй половине дня – учитывая сохранение основных позитивных тенденций на рынке – возможным представляется повышение котировок российских акций. Целевые уровни закрытия торгов четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2910-3120 пунктов, 73,85-78,25 рублей и 89,15-91,80 рублей за доллар США и евро соответственно.