ПСБ: Эйфория от вакцины снижается

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Остаток позитивного настроя из-за вакцины все еще обуславливает нахождение цен на нефть Brent на текущих уровнях. Но градус эйфории уже заметно снижен, поскольку на первый план выходят страхи, что восстановление мировой экономики и спроса на энергоносители будет замедленным. Также давление на настроения оказывают текущий рост числа зараженных коронавирусом и осознание, что остановка пандемии в случае массового разворачивания вакцинации возможна скорее к концу 2021 года.

Статистика по запасам от Минэнерго США вышла не сильно позитивной, показав рост запасов сырой нефти на 4,3 млн барр. при снижении запасов бензинов и дистиллятов на 2,3 и 5,3 млн барр. соответственно. Сегодня в фокусе статданные по буровым установкам от Baker Hughes, которые демонстрируют рост с конца сентября, что говорит о восстановлении инвестиций в нефтедобычу в США, хотя в основном скважины вводятся «про запас».

В целом, цены на нефть Brent сегодня вновь ждем в диапазоне 42-44 долл./барр.