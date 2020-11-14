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ИАЦ «Альпари»: Индексы снижаются перед выходными

Индекс МосБиржи снизился на 0,09%, до 3023,05 пункта, индекс РТС – на 0,98%, до 1226,34 пункта. Новости об успешных испытаниях вакцины рынок отработал. Фокус внимания инвесторов сместился на спад экономической активности из-за пандемии, а также неопределённости с выборами в США. Масштабные фальсификации в нескольких штатах не дают посчитать голоса избирателей.

В лидерах роста акции ПАО «Распадская» (+16%), корпорация «Иркут» (+5,27%), ПАО «Астраханская ЭСК» (+5,94%). В лидерах падения акции ПАО «Банк Кузнецкий» (-4,54%), ПАО «ИСКЧ» (-3,91%), АО «Дагестанская Энергосбытовая компания» (-3,78%).

Доллар США к вечеру торгуется в плюсе. Пара доллар/рубль выросла на 0,38%, до 77,66 руб., евро/рубль – на 0,61%, до 91,81 руб., фунт/рубль – на 0,70%, до 102,11 руб. На фоне снижения цен на нефть рублевые пары могут еще прибавить по 15 копеек перед выходными днями.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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