Комментарии

«Фридом Финанс»: Нерезиденты укрепляют позиции

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась на положительной территории. Лидерами роста стали акции Алросы (+6,01%). В аутсайдерах оказались бумаги TCS (-2,12%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 76-77. 

На рынке значительный приток инвесторов. Фонды, ориентированные на Россию, привлекли более $150 млн за неделю. Помимо акций нерезиденты покупали и облигации. По некоторым данным, 15% покупок приходится на нерезидентов. Их доля в ОФЗ, хотя и на низком уровне, около 24%, но это объясняется активным размещением ОФЗ с переменным купоном. В обзорах иностранных инвестбанков вновь появляются прогнозы, что рубль перейдет к укреплению в 2021 году.   

Нефть растет на ожиданиях. По данным влиятельных СМИ, ОПЕК+ может продлить срок действия соглашения о сокращении добычи на 5,8 млн баррелей. До заседания остается две недели. Но, поскольку у участников соглашения нет принципиальных разногласий еще до заседания, это повышает шансы, что стороны договорятся. Мониторинговый комитет даст рекомендацию сегодня. Я полагаю, что соглашение может быть продлено до марта 2021 года. Появление вакцины от COVID-19, безусловно, позитивный сигнал, но заболеваемость резко не пойдет на спад, пока у необходимой доли населения не сформируется иммунитет, а это, по всей видимости, произойдет приблизительно к концу марта будущего года. С учетом этого ОПЕК невыгодно отменять соглашение, пока оно эффективно и спрос не догонит предложение. 

Ожидаем разнонаправленную динамику. На внешних площадках набирает силу позитивный тренд, однако нефть перешла в боковик. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3050-3100 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,00 пунктов.   


/ Сибирское Информационное Агентство /
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