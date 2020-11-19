«Фридом Финанс»: Инвесторы ждут новых факторов поддержки

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 17 ноября на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,48%, до 3610 пунктов, NASDAQ снизился на 0,21%, Dow Jones потерял 0,56%. Причиной отрицательной динамики стали слабые данные розничных продаж за октябрь, что создает риск снижения ВВП за четвертый квартал. Новые поводы для оптимизма при этом отсутствовали. Сектор энергетики вновь выглядел значительно лучше рынка и продемонстрировал рост на 0,5%.

Amazon (AMZN: +0,15%) запускает онлайн-продажи лекарств, что снизит доходы аптечной сети Walgreens Boots (WBA: -9,6%).

Акции Tesla (TSLA: +8,2%) 21 декабря будут включены в индекс S&P 500.

Квартальные результаты Walmart (WMT: -2,0%) превзошли ожидания по выручке, темпу роста сопоставимых продаж и EPS. Однако акции ретейлера торгуются вблизи исторического максимума, поэтому инвесторы частично зафиксировали прибыль.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику. В фокусе внимания находятся новые карантинные меры, предпринимаемые в разных странах с целью сдержать распространение коронавируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Число госпитализированных в США уже приблизилось к рекордным 77 тыс. Ряд штатов продолжают вводить локальные ограничения, которые остаются довольно мягкими. Эпидемиологическая ситуация в мире неоднородна. При этом более строгие, чем в Штатах, ограничения в ряде европейских стран уже приносят плоды. Дальнейшего ухудшения ситуации удалось избежать в Великобритании и Германии, а в Бельгии заболеваемость многократно сократилась всего за две недели.

Глава ФРС Джером Пауэлл накануне указал на замедление восстановления экономики, отметив, что регулятору пока рано думать о прекращении ее стимулирования. Впрочем, намеков на планы усилить меры поддержки в речи председателя ФРС не было. Участники рынка ждут, что соответствующее решение будет принято на ближайших заседаниях Комитета по открытым рынкам Федрезерва. Риторика его представителей по этому вопросу может стать важным фактором поддержки для фондовых площадок, особенно учитывая то, что перспективы принятия законодателями США фискальных мер помощи экономике остаются неопределенными.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei потерял 0,44%, китайский CSI300 опустился на 0,10%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,49%. Европейские индексы консолидируются. EuroStoxx 50 теряет 0,1%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,85%. Фьючерс на нефть Brent поднялся выше $44. Золото торгуется у $1880.

Ожидаем, что S&P500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3585-3645 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по числу выданных разрешений на строительство за октябрь. Ожидается значение 1,560 млн против сентябрьских 1,545 млн. Новый многолетний рекорд в строительной активности будет достигнут, если фактический показатель превысит февральские 1,550 млн. Ситуация на американском рынке жилья и в строительстве остается одной из наиболее успешных в экономике Штатов в целом.

Сегодня по итогам третьего квартала отчитается крупнейший в мире производитель видеокарт NVIDIA (NVDA). Консенсус предполагает увеличение выручки на 42% г/г, до $4,4 млрд, при повышении скорректированной EPS на 44%, до $2,57. Полагаем, что инфраструктурный подсегмент останется в числе ключевых позитивных драйверов (+140-150%) за счет эффекта от приобретения Mellanox, хотя органический рост может замедлиться. Игровой подсегмент, по нашему мнению, продемонстрирует увеличение в пределах 18-22% благодаря сильному спросу на решения для игровых консолей. Сюрпризов от отчетности мы не ожидаем, но с учетом высоких стоимостных мультипликаторов и тенденции к ослаблению ИТ-сектора котировки NVDA способны остро отреагировать на небольшие отклонения фактических результатов от прогнозных.

Индекс настроений от Freedom Finance без изменений на отметке 37 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 способен продолжить умеренный рост. Ситуация практически не изменилась в ходе спокойных торгов накануне. Основной целью «быков» выступает исторический максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым пролегает долгосрочная восходящая трендовая линия. Индикаторы располагают к развитию восходящей тенденции, но близость RSI к зоне перекупленности ограничивает дальнейший потенциал роста.