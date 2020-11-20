Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска государственных облигаций Ульяновской области

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов успешного размещения пятилетних государственных облигаций Ульяновской области объемом 3,5 млрд рублей серии 34003.

В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного спроса более чем в три раза превысил объем предложения и составил более 9,55 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок ставка квартального купона составила 6.25% годовых, что существенно ниже первоначального ориентира по ставке купона в диапазоне 6,45 – 6,65% годовых.

Техническое размещение облигаций состоялось на Московской бирже 18 ноября 2020 года.

«Ульяновская область второй раз в этом году успешно разметила свои облигации на рынке. Значительный спрос на облигации подтверждает высокое кредитное качество эмитента и интерес со стороны инвесторов. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность в очередной раз доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению субфедеральных облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк и Совкомбанк.