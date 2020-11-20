ИАЦ «Альпари»: Рубль сохраняет позитивную динамику по отношению к доллару США

В четверг, 19 ноября, торги по рублевым парам завершились разнонаправленно. Рубль незначительно подорожал к доллару США и британскому фунту, подешевел к единой валюте. Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 76,05 руб., фунт/рубль — на 0,06%, до 100,80 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,17%, до 90,33 руб.

Валютные трейдеры больше обращали внимание на нефтяной рынок в ожидании выхода цены из диапазона $43,70-44,60. Они заняли выжидательную позицию по рублю, чтобы дождаться прорыва границ по нефти. Ценовое давление на нефть усилилось на фоне общего укрепления американского доллара США в первой половине дня, а также новых рекордов по заболеваниям коронавирусом в США и Европе. На американской сессии нефть подорожала с $43,90 до $44,39 за баррель, что позволили паре доллар/рубль вернуться обратно к уровню до 76,04. Ценовые колебания по рублю были в пределах 50 копеек.

Фактором снижения индекса доллара стало сообщение о том, что лидеры республиканцев и демократов в Сенате договорились возобновить переговоры по пакету поддержки при коронавирусе. Это сообщение повысило рынок акций и укрепило конкурентов доллара.

В пятницу, 20 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $44,24 (+0,12%). Экономический календарь на сегодня пустой. Рубль остается уязвимым из-за пандемии, но его на данный момент поддерживает налоговый период. Есть еще один фактор, который позитивно сказывается на курсе рубля. В четверг ЦБ Турции принял решение о резком повышении ключевой процентной ставки сразу на 475 базисных пунктов, до 15% годовых с 10,25% годовых Курс турецкой валюты после объявления решения ЦБ подскочил до максимума почти за два месяца — 7,51 лиры за доллар.

У рубля с лирой положительная корреляция, поэтому укрепление лиры окажет поддержку рублю при негативных новостях, а также в случае снижения цен на нефть. Перед выходными ожидается продолжение бокового движения в диапазоне 75,50 - 76,60 руб. за доллар США.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»