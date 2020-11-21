ПСБ: Китайские бренды продолжат завоевывать российский рынок смартфонов

Рынок смартфонов в России по итогам 9 месяцев вырос на 5%, до 22,5 млн штук, в реальном выражении, и на 11% в денежном. В условиях снижения реальных доходов населения наибольшую популярность набирают китайские бренды, чья доля за 9 м. 2020 г. составила почти 60%. Мы считаем, что в 2020 – 2021 гг. продажа смартфонов останется основным драйвером роста рынка БТиЭ, а тенденция постепенного вытеснения аналогов китайскими брендами продолжится из-за их ценового преимущества.

По итогам 9 месяцев 2020 года продажи смартфонов увеличились на 5% к аналогичному периоду 2019 года и составили 22,5 млн устройств, а в денежном выражении рост составил 11%, превысив 380 млрд рублей. По сравнению с 9 м. 2019 г. темп роста продаж улучшился как в номинальном (с 2% в 2019 г. до 5% в 2020 г.), так и денежном выражении (с 8% в 2019 г. до 11% в 2020 г.). Также по данным “М.Видео-Эльдорадо” на российском рынке все большее место занимают китайские бренды. За 9 м. 2020 г. на их долю пришлось 57% рынка, для сравнения за аналогичный период прошлого года их доля была менее 50% (48%). Таким образом, мы видим, что даже в условиях снижения доходов население все равно тратилось на «умные» гаджеты, но уже больше, чем обычно, смотрело в сторону более недорогих китайских брендов со схожими характеристиками.

По данным IDC WW Mobile Phone Tracker, только за 3 квартал в Россию было поставлено 9,429 млн смартфонов на общую сумму 2,191 млрд долларов. Рынок мобильных телефонов в целом составил 11,381 млн устройств. При этом в 3 кв., когда наблюдалось замедление темпов спада и улучшение ожиданий, больший спрос предъявлялся на более дорогие модели телефонов, от чего доля Samsung выросла до 40,8%. Также сказалась широкая рекламная кампания новой складной модели смартфона. При этом, на долю ТОП-3 китайских брендов, Huawei, Honor и Xiaomi, в 3 кв. 2020 г. пришлось 38,5% рынка.

Телеком–товары, а в частности смартфоны/телефоны, носимые «умные» гаджеты и аксессуары - наиболее емкий и максимально развивающийся сегмент рынка БТиЭ (бытовой техники и электроники). Увеличение продаж смартфонов в 2019 г. было одним из основных драйверов роста рынка БТиЭ в целом и продолжает им оставаться в 2020 г. За 2019 г. телеком-товары в среднем росли в несколько раз быстрее остальных сегментов рынка.

Мы считаем, что в 2020 – 2021 гг. продажа смартфонов останется основным драйвером роста рынка БТиЭ, а весь рынок будет постепенно восстанавливаться до уровней 2019 г. Также ожидаем, что тенденция вытеснения аналогов китайскими брендами продолжится из-за снижения доходов населения и смены потребительских предпочтений в пользу более недорогих моделей.