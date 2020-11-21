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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 ноября: 4 562,6499 руб/1 г золота и 58,6000/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 562,6499 руб.
  • 1 грамм серебра - 58,6000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 324,0901 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 706,3701 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,4898 р. (0,19%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0200 р. (1,71%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,3000 р. (0,84%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,7699 р. (0,49%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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