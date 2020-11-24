«Фридом Финанс»: Скорое начало вакцинации в центре внимания

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 20 ноября американские фондовые индексы завершили умеренным снижением. Индекс S&P 500 опустился на 0,68%, до 3558 пунктов, Dow Jones потерял 0,75%, NASDAQ снизился на 0,42%. Негативная динамика была частично обусловлена отказом Казначейства США продлевать финансирование специальных программ кредитования, действующих с весны нынешнего года. Сектор финансов на этом фоне стал одним из аутсайдеров, потеряв 0,88%. Технологический сектор также выглядел слабее рынка, снизившись на 1,05%.

Квартальные результаты Workday (WDAY: -9,3%) оказались лучше ожиданий, но менеджмент дал осторожный прогноз из-за новой волны пандемии.

Ретейлер Williams-Sonoma (WSM: +6,6%) продемонстрировал сильные квартальные результаты благодаря сохранению спроса на товары для дома.

Отчетность разработчика ПО Intuit (INTU: -3,8%) также была успешной, но прогноз менеджмента по EPS на 2021 год оказался достаточно консервативным.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В фокусе внимания ожидания начала вакцинации против коронавируса. В Великобритании вакцину от Pfizer и BioNTech могут одобрить для использования уже на этой неделе, в США это, скорее всего, произойдет 10 декабря. Как стало известно в выходные, именно на эту дату назначена официальная встреча комиссии американского регулятора FDA. Оптимизм в отношении вакцин успешно балансирует негатив от роста заболеваемости и числа госпитализированных с коронавирусом в США.

Кроме того, аппетит к риску поддерживается европейской статистикой по COVID-19. В большинстве стран удалось предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации. Тенденции выглядят достаточно благоприятными для того, чтобы власти смогли ослабить ряд ограничений к Рождеству. Это бы поддержало темпы экономического восстановления в регионе и мире. Опубликованные сегодня предварительные данные по деловой активности в Германии за ноябрь показали относительную устойчивость, что было позитивно воспринято инвесторами. Не исключено, что соответствующая статистика по Соединенным Штатам также окажется воодушевляющей.

Азиатские фондовые площадки закрылись в уверенном плюсе. Китайский CSI300 вырос на 1,25%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,13%. Европейские индексы в зеленой зоне. EuroStoxx 50 растет на 0,9%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис повышается до 0,85%. Фьючерс на нефть Brent растет до $46. Золото торгуется около $1870.

Ожидаем, что S&P500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3550-3600 пунктов.

Новости экономики и макростатистика

Сегодня будут опубликованы предварительные индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг за ноябрь от агентства Markit. Ожидается небольшое снижение деловой активности в обоих секторах, при этом замедление активности в секторе услуг может выглядеть более заметным из-за новых карантинных ограничений в отдельных штатах. Согласно консенсус-прогнозу, индекс PMI в производственном секторе опустится с октябрьских 53,4 до 53, а аналогичный индекс в секторе услуг понизится до 55,3 с 56,9. Отметим, что оба индекса продолжат сигнализировать об уверенных темпах восстановления экономики.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 39 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к консолидации. Индикатор MACD сигнализирует о краткосрочном ослаблении «быков», но индикатор RSI удерживается выше нейтрального уровня. В среднесрочной перспективе склонность к росту сохраняется, так как S&P500 остается выше 20-дневной и 50-дневной скользящих средних. Наиболее важной поддержкой выступает область около психологически значимого уровня 3500 пунктов.

Во вторник, 24 ноября, крупная сеть розничной торговли Best Buy (BBY) представит результаты за третий квартал. Консенсус-прогноз закладывает увеличение выручки на 12,7% г/г, до $11,00 млрд, за счет роста объема реализации электроники и мобильных устройств. Ожидаем увеличения сопоставимых продаж благодаря возобновлению работы магазинов в отчетном периоде. Дополнительным драйвером показатели обеспечит активное развитие онлайн-коммерции, как общего для всей розницы тренда. На прошлой неделе были опубликованы отчеты сетей Walmart и Target, зафиксировавшие значительный рост основных финансовых показателей. Ожидаем схожих результатов от Best Buy за счет общего увеличения потребления в третьем квартале. Однако стоит учитывать, что акции компании подорожали на 54% за последние шесть месяцев и находятся на историческом максимуме.

В тот же день квартальный отчет опубликует производитель медицинского оборудования Medtronic (MDT). Ожидается снижение выручки на 8% г/г. EPS прогнозируется на уровне $0,80, что гораздо меньше прошлогодних $1,31. В первом полугодии карантинные ограничения препятствовали посещению клиник и назначению процедур и операций, что привело к падению и частичному смещению спроса на более поздний период. Доступность клиник для личного посещения пациентами в течение минувшего квартала становилась выше, что могло поспособствовать как увеличению количества назначенных пациентам процедур и операций, так и продолжению реализации отложенного во время карантина спроса. Большинство компаний, оперирующих в сегменте медицинского оборудования, преподнесли инвесторам приятные сюрпризы в квартальных отчетностях, поскольку ожидания относительно темпов восстановления выручки в течение квартала были изначально заниженными. Эта тенденция может проявиться и в релизе Medtronic.

Публикацию отчетности за третий квартал 24 ноября представит и один из крупнейших производителей серверов, ПК и ноутбуков в мире Dell (DELL). Текущий консенсус предполагает снижение выручки компании на 4,6% г/г, до $21,87 млрд, при сокращении скорректированной EPS на 20,0%, до $1,4. Снижение выручки Dell обусловлено сокращением корпоративными клиентами расходов на серверную инфраструктуру, а также слабостью подсегмента клиентских решений (ноутбуков и ПК), уступающему лидерам рынка Lenovo и HP. Основную поддержку доходам компании оказывает подсегмент VMWare. Мы полагаем, что в рамках пресс-конференции по итогам отчетности будут раскрыты планы в отношении выделения или продажи подразделения VMWare, что может способствовать росту котировок.