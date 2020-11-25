«Фридом Финанс»: Акции Яндекса прервали боковой тренд

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Рынки сегодня синхронно отыгрывают позитив, связанный с началом процедуры передачи власти от уходящего президента США Трампа к избранному Байдену. Глава Белого дома отдал приказ своей команде начать протокольные переговоры с демократами. На этом фоне основные биржевые индексы в Азии завершили день ростом до 2%, Европа растет в пределах 1,5%, а США торгуются перед открытием основной сессии вблизи локальных максимумов. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets также в зеленой зоне.

Еще больше позитива для российского рынка сегодня несут сырьевые площадки, где Brent устремился к новым многомесячным пикам. На сессии в Азии была попытка подняться к 47 за баррель, позднее днем и вечером нефть росла более умеренно, но сохраняла прирост более 1%, держась около $46,5-46,8. Отметка $47 может быть взята уже в ближайшие сутки. Склонность инвесторов к риску на максимальных уровнях с февраля, когда угроза пандемии еще не воспринималась всерьез.

РТС торгуется в едином зеленом тренде с внешними площадками, набирая почти 2%. К концу дня основные колебания происходят у верхней планки коридора 1270-1280. Сохраняется вероятность, что день будет завершен выше данного диапазона. В этом случае не исключено, что среда покажет подъем выше 1290 пунктов. Однако в базовом сценарии мы закладываем небольшое охлаждение с отходом ближе к 1270 пунктов.

Индекс Мосбиржи смотрится не так динамично, как РТС, вследствие укрепления рубля, но это не помешало рынку повторить поход на вчерашние максимумы выше 3090 пунктов. К концу дня торги идут немного выше данной отметки. Если закрытие произойдет на текущих значениям, что весьма вероятно, в среду будет успешно протестирована планка 3100 пунктов. Однако не исключено, что середина недели пройдет под знаком бокового тренда либо едва заметного снижения не дальше 3080 пунктов.

В числе наиболее активно растущих акций сегодня Яндекс (+4,8%) и Аэрофлот (+3,6%). Бумаги российского IT-гиганта прервали почти двухнедельный боковой тренд и сейчас вернулись к отметкам начала месяца. Дальнейшего разгона котировок мы не ожидаем. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие сессии – консолидация в коридоре 4900-5000 рублей за бумагу.

Аэрофлот реагирует, как и весь рынок в целом, на внешние сигналы, в особенности на новости о регистрации зарубежных вакцин, которые потенциально начнут восстанавливать пассажирский трафик еще до конца зимы. Вне зависимости от того, сбудутся ли эти прогнозы, у акций Аэрофлота сейчас сформировался уверенный краткосрочный тренд. Они могут преодолеть планку 74,2 рубля за штуку, прибавив 3% уже до конца этой недели.

Рубль компенсирует вчерашнее падение, которое произошло под конец дня в связи с негативной политической повесткой. Сегодня игроки больше фиксируются на динамике нефти и рынка ценных бумаг. Доллар чуть выше 76, евро немногим выше 90 рублей. Если парам удастся закрепиться сегодня ниже этих отметок, в среду обе могут потерять еще порядка 30-40 копеек.