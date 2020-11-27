Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 ноября: 4 402,5200 руб/1 г золота и 56,7900/1 г серебра ЦБ РФ с 27 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 402,5200 руб.

1 грамм серебра - 56,7900 руб.

1 грамм платины - 2 336,0701 руб.

1 грамм палладия - 5 732,2402 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,0698 р. (0,32%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (1,07%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,0799 р. (0,13%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 61,5100 р. (1,08%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



