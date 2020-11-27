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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 ноября: 4 402,5200 руб/1 г золота и 56,7900/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 402,5200 руб.
  • 1 грамм серебра - 56,7900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 336,0701 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 732,2402 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,0698 р. (0,32%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6000 р. (1,07%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,0799 р. (0,13%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 61,5100 р. (1,08%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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