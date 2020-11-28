ПСБ: Неделю заканчиваем у локальных максимумов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В пятницу российский фондовый рынок продолжил консолидироваться у локальных максимумов на умеренно позитивном внешнем фоне. Основным фактором поддержки нашего рынка выступила динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1% и 0,3%. Также покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог вновь выйти в район 48 долларов за баррель. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи прибавил 0,1%, окончив неделю чуть ниже 3143 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Алросы и МосБиржи, рост которых превысил 3%. Хуже рынка торговались Полюс и Татнефть, снизившиеся более чем на 2%. Отметим, что в рамках прошедшей недели российский рынок смог продемонстрировать уверенный рос, в результате чего индекс МосБиржи поднялся к уровням февраля текущего года. При этом, благодаря спокойным торгам в конце недели он закрепился выше 3100 пунктов, что открывает дорогу к историческим максимумам, установленным в начале года в районе 3200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к вечеру доллар прибавил 0,3%, поднявшись в район 76 рублей, евро подтянулся на 0,7%, торгуясь в районе 90,9 рубля. Отметим, что рубль снизился на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны его поддерживала ситуация в ценах на нефть, с другой, давление оказала динамика ведущих валют развивающихся стран, которые, за исключением турецкой лиры, продемонстрировали ослабление. В результате, пара доллар/рубль отыграла большую часть потерь, понесенных в начале недели, и вернулась в район 76 рублей. В ближайшие сессии ожидаем сохранение американской валютой позиций в диапазоне 75-77,5 с попытками возвращения к ее верхней границе на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.