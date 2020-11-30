«Открытие Research»: Рынки могут получить новые стимулы

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Рост активности в промышленности КНР является позитивом для отечественных экспортёров, но после бурного месяца роста некоторые сырьевые контракты, включая нефть и никель, могут скорректироваться вниз. Индекс доллара продолжает снижаться, но валюты сырьевой группы реагируют на это весьма вяло. Рынок сосредоточен на ожиданиях того, что пара EUR-USD может пробить ключевое сопротивление в районе $1,20, открыв путь к отметке $1,25. Российский рынок может открыться в небольшом минусе из-за нефтегазового сектора, который был подвержен фиксации прибыли ещё в конце прошлой недели. Слабость доллара на глобальном рынке позволит рублю удержаться в диапазоне 75,5-76,5 за доллар в начале недели.

Итоги предыдущей недели

Индекс МосБиржи поднялся с 3051,04 п. до 3142,68 п., а РТС с 1262,69 п. до 1302,43 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,186 до $1,196. USD-RUB упала с 76,20 до 75,85, а EUR-RUB поднялась с 90,38 до 90,74. Нефть Brent подорожала за неделю с 44,79 до $48,18 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1872,40 до $1788,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust закрыли неделю снижением с 1220,17 тонн до 1194,78 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся за неделю с 3557,54 п. до 3638,35 п.

Главным вопросом для рынков на текущий момент является то, когда и какие вакцины начнут борьбу с COVID-19. Глобальный рынок, по сути, готовы разделить четверо представителей фармацевтической отрасли, включая российский вариант. В любом случае, инструменты борьбы с коронавирусом есть, и будущее стало более определённым. Также рынки могут получить новые стимулы, как от ЕЦБ, так и от ФРС. Как минимум, оба регулятора выражают готовность и озвучивают необходимость в новых шагах для борьбы с рисками дефляции и долгосрочными последствиями коронавирусного кризиса. Впереди неделя важной статистики за ноябрь, когда экономики различных стран вновь почувствовали на себе влияние карантинных мер.

События предстоящей недели

Япония начнёт неделю с уточнения данных по промышленному производству за октябрь, а также розничным продажам. Китай опубликует официальные индексы PMI от Национального бюро статистики. Ожидается, что активность в производственной сфере повысилась в ноябре до 51,5 п. с 51,4 п. в октябре. В США выйдет Чикагский PMI. Далее незавершённые продажи жилья в США. В России Сбербанк проведёт День инвестора.

Япония во вторник может сообщить о росте безработицы до 3,1% в ноябре с 3,0% в октябре. В этот день будут публиковаться индексы производственной активности от Японии до США. Китайский PMI в производственной сфере от Caixin ожидается на уровне 53,5 п. по сравнению с 53,6 п. в октябре. На азиатском отрезке торгов также ждём решение Резервного Банка Австралии по ставке, но изменений в денежной политике пока не ждут. Германия может сообщить о росте безработицы до 6,3% по сравнению с 6,2% в октябре. В еврозоне дефляция могла немного сократиться до -0,2% в ноябре с октябрьских -0,3%. В США расходы на строительство могли увеличиться за ноябрь на 0,8%. Также ожидается, что индекс деловой активности ISM в производственном секторе мог снизиться в ноябре до 57,9 п. с 59,3 п. в октябре. В России «Аэрофлот» отчитается по МСФО за III квартал. ГМК «Норникель» уточнит стратегию развития.

Ночью в среду выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Австралия уточнит ВВП за III квартал. Германия опубликует статистику розничных продаж за октябрь, когда они могли увеличиться на 1,0%. Цены производителей еврозоны могли замедлить своё падение в ноябре до -2,3% с -2,4% в октябре. Безработица в еврозоне могла возрасти до 8,4% в октябре с 8,3% в сентябре. В США выйдут данные от ADP Services по занятости в частном секторе. Ожидается 400 тыс. новых рабочих мест за ноябрь. Далее уточнение производственных заказов в США за октябрь и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Завершит день публикация «Бежевой книги» ФРС, где в описательной форме рассказывается о состоянии региональных экономик США. В России АФК «Система» отчитается по МСФО за III квартал. Московская Биржа сообщит статистику торгов за ноябрь.

В четверг будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы от Японии до США. Розничные продажи в еврозоне могли увеличиться за октябрь на 0,8%. В США статистика по первичным обращениям за пособием по безработице, далее индексы деловой активности в сфере услуг, включая непроизводственный ISM. В России выйдут данные по международным резервам ЦБ РФ. Минфин РФ может впервые за долгое время сообщить о возврате к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Бумаги ТМК будут торговаться последний день с дивидендами 3 рублей на акцию.

Германия в пятницу сообщит о динамике производственных заказов за октябрь. В Великобритании выйдет индикатор активности в строительном секторе. В США выйдет отчёт Министерства труда по занятости в ноябре. Ожидается 500 тыс. новых рабочих мест и падение безработицы до 6,8% с 6,9%. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России опубликуют данные по инфляции за ноябрь. Оценки разнятся от 4,0% до 4,4%. Акции «Северстали» будут торговаться последний день с дивидендами 37,34 на акцию.

Китай вновь подтверждает свою эффективность борьбы с COVID-19

Новую неделю и концовку месяца рынки Азии встречают разнонаправленным движением. Индекс производственной активности Китая от НБС вырос в ноябре до 52,1 п. с 51,4 п. в октябре, а в сфере услуг поднялся до 56,4 п. с 56,2 п. Таким образом, сводный индикатор повысился до 55,7 п. с 55,3 п. в октябре. Однако оптимизм китайского рынка сдерживался сообщениями о том что уходящий президент США Дональд Трамп может включить китайского производителя полупроводниковой продукции SMIC и нефтегазовую CNOOC в чёрный список. Япония сообщает о росте розничных продаж в октябре на 6,4% в годовом выражении. Впрочем, столь сильный рост объясняется низкой базой. Год назад власти Японии повысили налог с продаж. Промышленность Японии расширила производство на 3,8% за октябрь. В Австралии рынок снижался. Акции производителя вина Treasury Wine Estates активно снижались на фоне заявлений о мерах по снижению затрат и поиску других рынков сбыта вместо Китая, который резко повысил импортные пошлины на австралийское вино. На Forex продолжилось общее ослабление доллара, индекс которого снижался на 0,1% до 91,72 п. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 26507,02 п. (-0,52%),

Hang Seng - 26607,92 п. (-1,07%),

Shanghai Composite - 3422,88 п. (+0,43%).

Градус напряжённости в Персидском заливе растёт

Индикативные контракты нефти торговались в минусе. За ноябрь нефть подорожала более чем на 20%, показав прирост цены в течение четырёх недель подряд. На минувших выходных прошли предварительные переговоры участников OPEC+, но, как утверждают источники Reuters, общего плана на 2021 год пока нет. Тем не менее, Саудовская Аравия и РФ поддерживают идею продления текущих ограничений на добычу до конца I квартала. Кроме начинающегося в понедельник совещания OPEC+, на рынке есть новости геополитики. В минувшую пятницу в Иране был жестоко убит ведущий физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, что вызвало гневную реакцию Тегерана. В ООН призвали иранские власти к сдержанности, но подобное целевое убийство происходит уже не в первый раз. Соответственно, повышается вероятность иранского ответа и дальнейшей эскалации напряжённости в районе Персидского залива. К 9:00 мск:

Brent - $47,55 (-1,45%),

WTI - $44,81 (-1,58%),

Золото - $1773,6 (-0,81%),

Медь - $7676,52 (+1,89%),

Никель - $16400 (-0,33%).

Аналитическая фабрика «Открытие Research» предоставляет инвестиционные идеи и аналитику клиентам группы «Открытие». У идей команды очень высокая результативность. За 2019 год «Открытие Research» открыла 138 и закрыла 164 фундаментальные инвестиционные идеи, прибыльными оказались 89% инвестиционных идеи, результат лучше бенчмарка продемонстрировали 79% идеи. В первом полугодии 2020 года, несмотря на высокую волатильность на рынках из-за коронакризиса, 60% новых инвестиционных идей на рынке акций и 93% инвестиционных идей на долговом рынке оказались успешными.