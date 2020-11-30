ПСБ: В фокусе саммит ОПЕК+

Февральский фьючерс на нефть Brent держится чуть выше 47 долл./барр. (сегодня экспирируется январский контракт) в преддверии саммита ОПЕК+. Сегодня и завтра будет решаться, что делать с добычей нефти: продлевать текущие квоты (7,7 млн барр./день) на следующий год и если, да, то на какой период. В воскресенье на неформальной встрече стороны так и не пришли к консенсусу, поэтому до финального решения рынок нефти будет находиться под умеренным давлением. С одной стороны, поутихла эйфория от успехов вакцин, с другой стороны, ситуация с коронавирусом все хуже, остается лишь рассчитывать на действия ОПЕК+.
Сегодня мы видим нефть Brent ниже - в зоне 45-47 долл./барр.
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