«Фридом Финанс»: Российский рынок готов вернуться к росту

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 11:00 мск 30 ноября опустился на 0,4% на фоне снижения котировок фьючерсов на американские акции и негативной динамики цен на нефть.

На встрече мониторингового комитета ОПЕК+ консенсус по вопросу определения объема добычи 29 ноября не был достигнут, консультации продолжаются. Заседание министров стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, пройдет 1 декабря. Полагаю, что даже при повышении добычи с 2021 года на 2 млн баррелей в сутки в рамках базовых договоренностей ОПЕК+ нефть в ближайшие кварталы способна подорожать на 40-80%. Драйвером роста для цены послужит сохранение тенденции роста требуемой доходности на рынке в рамках завершения активной фазы монетарного стимулирования в США и ряде других ведущих стран. В то же время в результате такого решения ОПЕК+ существенно возрастет зависимость организации экспортеров от независящих от нее монетарных факторов. На мой взгляд, соглашение ОПЕК+ будет оставлено без изменений по итогам текущего заседания, а решение о пересмотре квот будет отложено. СМИ сообщают, что в ОАЭ, Нигерии и Ираке недовольны наложенными на них в рамках ОПЕК+ ограничениями, что отражает тактические цели руководства этих государств и не свидетельствует о рисках для сделки в целом. Бумаги ЛУКОЙЛа, Роснефти, Татнефти и Сургутнефтегаза сегодня утром оказались в лидерах снижения, но в целом ситуацию вокруг сделки ОПЕК+ я не считаю угрозой для покупателей нефти.

Риски фиксации прибыли «быками» связаны с сохраняющейся неопределенностью по поводу итогов выборов в США. Штаб Трампа в выходные сообщил о судебном запрете на использование машин для подсчета голосов корпорации Dominion в Джорджии, что приведет к дальнейшему затягиванию процесса. Эта ситуация негативно воспринимается рынком.

Главным «медвежьим» фактором на сегодня я считаю наращивание ФРС объема скупки активов в рамках количественного смягчения в последние недели. На первоначальном этапе это, как правило, стимулирует спрос на качественные низкодоходные активы.

Поводом для роста котировок Детского мира стала новость о том, что инвесткомпания Altus Capital намерена приобрести до 29,9% ретейлера, для чего направила его акционерам оферту по цене 160 руб. за акцию.

Учитывая характерную для последних кварталов эластичность спроса на биржевые активы в условиях неблагоприятного новостного фона, не исключаю возвращения отечественных фондовых площадок к росту в течение сегодняшней сессии. Ориентир на закрытие по индексу Мосбиржи: 3080-3180 пунктов, диапазон для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,85-76,55 и 90,40-91,40 соответственно.