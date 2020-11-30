«Фридом Финанс»: Новая неделя начинается нейтрально

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 27 ноября американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,24%, до нового исторического максимума 3638 пунктов. Dow Jones прибавил 0,13%, NASDAQ вырос на 0,92%. Короткий торговый день после Дня благодарения прошел без сюрпризов. Отметим, что акции роста опередили в динамике акции стоимости. На этом фоне технологический сектор стал одним из лидеров, прибавив 0,51%. Сектор энергетики продолжил коррекцию, снизившись на 1,25%.

Акции Etsy (ETSY: +10,7%) и других онлайн-ретейлеров получили поддержку благодаря данным Adobe Analytics о росте продаж в День благодарения на 22% г/г.

Акции разработчиков вакцин от COVID-19, включая Moderna (MRNA: +16,3%), выросли на фоне объявления о планируемом заседании CDC, на котором будут обсуждаться вопросы распространения вакцин.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику. В Сан-Франциско и Лос-Анджелесе вводят новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Сан-Франциско закрываются кинотеатры, музеи и тренажерные залы. Число госпитализированных с COVID-19 в Соединенных Штатах продолжает увеличиваться. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи предупредил, что из-за празднования Дня благодарения и ухудшения погоды существует высокий риск нового витка ухудшения эпидемиологической ситуации.

Впрочем, у участников рынка есть и поводы для оптимизма. Вакцину Pfizer и BioNTech одобрят в Великобритании уже в ближайшие дни. Кроме того, первые дни распродаж в США прошли успешно, что указывает на потребительскую уверенность. Считаем, что положительные факторы пока перевешивают негативные, но риски сохраняются. Акции циклических секторов, таких как нефтегазовый, авиаперевозки и туризм, которые существенно выросли за ноябрь, могут перейти в режим консолидации, так как позитив в них в основном отыгран.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Японский Nikkei опустился на 0,79%, китайский CSI300 снизился на 0,41%, гонконгский Hang Seng упал на 2,06%. Европейские индексы консолидируются. EuroStoxx 50 теряет 0,1%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,84%. Фьючерс на нефть Brent опускается до $47,5. Золото дешевеет до $1775.

Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию в диапазоне 3600-3645 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 59 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса ослабевает благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к возобновлению восходящего движения после консолидации. За минувшую сессию картина не изменилась. Накануне индекс уверенно вышел из «треугольника», что может означать окончание коррекции. Потенциал роста присутствует, так как состояния перекупленности по индикатору RSI пока не наблюдается. Для уверенного восходящего движения индексу широкого рынка необходимо преодолеть сопротивление в виде долгосрочной трендовой линии, пролегающей в области 3650-3655 пунктов.

Сегодня после закрытия рынка квартальные результаты представит наиболее популярная платформа для видеосвязи Zoom Video Communications (ZM). Прогноз предполагает рост выручки на 316% г/г, до $693 млн, и увеличение скорректированной EPS с $0,09 в прошлом году до $0,76. Не исключаем, что отчетность вновь принесет приятные сюрпризы. Верхняя граница ожиданий аналитиков по выручке составляет $730 млн. Менеджмент компании может отметить, что аудитория сервиса получила очередной драйвер роста в ноябре, когда многие европейские страны и американские штаты возобновили карантинные ограничения. Запуск функции Zoom For Home также способствовал росту числа подписчиков сервиса. Отчет Zoom показателен для других акций «победителей пандемии», поэтому может вызвать волатильность на рынке.

Во вторник, 1 декабря, квартальный отчет опубликует один из крупнейших провайдеров CRM-решений Salesforce (CRM). Согласно консенсус-прогнозу, выручка компании вырастет на 16%, до $5,25 млрд, а скорректированная EPS останется без изменений к уровню прошлого года и составит $0,75. Интерес для аналитиков будет представлять скорректированная операционная рентабельность, которая ожидается на уровне 17,2%. В фокусе внимания комментарии менеджмента относительно переговоров о покупке корпоративного мессенджера Slack (WORK), текущая рыночная капитализация которого уже превышает $23 млрд. По сообщениям WSJ, появившимся на прошлой неделе, о сделке могут объявить в ближайшие дни. Вполне возможно, что это произойдет на конференц-звонке с менеджментом во вторник. Акции Salesforce упали на этих слухах, так как инвесторы сомневаются в целесообразности такой крупной сделки. Конкретные детали сделки и стратегический взгляд менеджмента на возможную синергию будут определять дальнейшую динамику котировок.

3 декабря результаты за третий квартал выпустит сеть дисконт-магазинов Dollar General Corporation (DG). Консенсус-прогноз закладывает выручку на уровне более $8,1 млрд (+16,1 г/г) и прибыль на акцию в размере $1,99 (+40% г/г) за счет роста сопоставимых продаж на 9,9% г/г. Позитивная динамика потребления сохраняется, поэтому мы рассчитываем на увеличение продаж продуктов питания и предметов первой необходимости. На наш взгляд, за счет высокого спроса компания компенсирует дополнительные операционные издержки по управлению магазинами. Точки Dollar General невелики по площади, что является позитивным фактором в период сокращения посещаемости. Дополнительным драйвером также является мобильное приложение для контроля трат и оформления онлайн-заказов, которое также позволяет сканировать продукты внутри магазина и избегать очередей. На фоне недавней позитивной отчетности других крупных розничных сетей ожидаем позитивную реакцию рынка на релиз Dollar General.