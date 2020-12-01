ПСБ: Сегодня финансовую отчетность по МСФО представил Газпром

Компания отчиталась лучше ожиданий по EBITDA, но не смогла снова выйти в плюс по прибыли из-за большого «бумажного» убытка по курсовым разницам. Тем не менее, для выплаты дивидендов Газпром корректирует прибыль на неденежные статьи, поэтому акционеры могут рассчитывать на выплаты по итогам этого года в 7,5-8 руб./акцию, по нашим оценкам.

Газпром отчитался за 3 кв. и 9 мес. 2020 г. На фоне восстановления мировой конъюнктуры, роста поставок газа в Европу и страны БСС Газпром показал результаты по выручке и EBITDA лучше в квартальном сопоставлении. В годовом сопоставлении они ожидаемо слабее.

Выделяется в отчетности рост EBITDA, обусловленный операционной прибылью, полученной в 3 кв., против убытка во 2 кв. В годовом сопоставлении фиксируется вполне ожидаемое сокращение показателя на 39% - до 919,7 млрд руб.

Ключевым негативным моментом отчетности стал очередной убыток из-за валютной переоценки долга. В итоге, Газпром в 3 кв. зафиксировал убыток по курсовым разницам в 521,6 млрд руб. За 9 месяцев 2020 г. компания также не смогла выйти в плюс по прибыли: убыток по курсовым разницам перевалил за 1 трлн руб. по сравнению с 232 млрд руб. год назад. Положительным моментом является тот факт, что Газпром для выплаты дивидендов делает корректировку прибыли на такие неденежные, то есть «бумажные» факторы. В итоге, за 9 мес. расчетная прибыль для выплаты дивидендов составила 320 млрд руб., дивиденд – 5,4 руб./акцию. По нашим оценкам, по итогам 2020 г. Газпром может выплатить 7,5-8 руб./акцию, что дает доходность 4-4,4%.

Капитальные затраты Газпрома в 3 кв. выросли, но в годовом сопоставлении остались ниже на 19%, что является положительным фактором. Тем не менее, свободный денежный поток в 3 кв. оказался отрицательным из-за рост капзатрат.

Долговая нагрузка Газпрома по итогам 9 мес. выросла до 2,9х, но менеджмент ранее комментировал, что это не повлияет на выплаты акционерам (согласно дивполитике компании, соотношение должно быть 2,5х).

Мы оцениваем отчетность Газпрома в целом нейтрально, отмечая, что основное негативное влияние на финрезультат оказала «бумажная» переоценка долга. В то же время, так как для выплаты акционерам дивидендов Газпром корректирует на такие статьи прибыль, то выплаты они получат, по нашим оценкам, в 7,5-8 руб./акцию. Газпром сохраняет приверженность дивидендной политике и планирует направить 40% прибыли по итогам этого года (по МСФО) на выплату акционерам и 50% - по итогам 2021 г.

Наша рекомендация по Газпрому – 215 руб./акцию, рекомендация «покупать» с апсайдом в 17% от текущей цены.

ПАО «Промсвязьбанк»