ИАЦ «Альпари»: Бурный ноябрь на рынках провожают продажами

Бурный ноябрьский рост в последний торговый день месяца сошел на нет. Все, что нужно было учесть в ценах и отыграть, уже учтено и отыграно, покупать дальше просто инерции не получится, так как рынку нужны катализаторы. Без них удержаться на высоте вряд ли получится. Индекс МосБиржи в понедельник спустился к 3103 пунктам и может пока отступать к 3100-3115 пунктам. За ноябрь рублевый индикатор вырос на 16% — для абсурдного ковидного времени такой же неожиданный результат. Индекс РТС в начале недели скорректировался до 1282 пунктов, за месяц валютный индекс взлетел аж на 21%.

Рынок радовался новостям о вакцинах от коронавируса, строил ожидания относительно скорого их внедрения и победы над пандемией, ждал выбора американцев и следил за политической драмой, трепетал от прироста цены на нефть и смотрел, как золото теряет поклонников. Не самый спокойный был месяц, это точно.

Список сегодняшних лидеров роста смешанный и местами даже хаотичный — от бумаг «Детского мира» с приростом в 10% до укрепления бумаг «М.Видео» в качестве защитного актива и БСП. Под давлением торгуются в понедельник акции «Новатэка» и других сырьевых компаний, которые попали в зону стресса на фоне снижения цены на нефть Brent почти на 2% на ожиданиях итогов заседания ОПЕК и ОПЕК+. Вряд ли здесь имеет смысл что-то ждать — все сырьевые квоты в первом полугодии 2021 года останутся прежними.

Доллар США стабилизировался около 76,25 руб., вернувшись в диапазон 76-77 руб., как и ожидалось. За месяц «американец» похудел на 5%, но вряд ли это повод для плохого настроения — фундаментально рубль слаб, и чуть позже рынок выровняет курсы. Евро торгуется около 91,45 руб. и может оставаться в рамках 91-92 руб. За ноябрь единая европейская валюта снизилась на 2,1%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»