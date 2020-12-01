ПСБ: До итогов саммита ждем, что цены на нефть будут находиться под давлением
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Несмотря на отсутствие ясности в ходе заседания ОПЕК+ и постепенного исчерпания вакцинной эйфории, цены на нефть Brent удержались в понедельник чуть выше 47 долл./барр. Но основной саммит ОПЕК+ неожиданно перенесли на 3 декабря из-за невозможности прийти к консенсусу, что, по нашему мнению, должно оказывать умеренное давление на котировки нефти. Сегодня в фокусе статистика от Американского института нефти по запасам, в среду - от Минэнерго США.
Ожидаем нахождение нефти Brent до итогов саммита ниже - в зоне 45-47 долл./барр. В случае отсутствия решения ОПЕК+ полагаем, что цены на нефть могут уйти ниже - к 40-45 долл./барр., что будет оправданным диапазоном с точки зрения фундаментала (низкий спрос, рост предложения).
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