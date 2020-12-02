ПСБ: Нефть Brent рискует отступить в 45-47 долл./барр.

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent продолжают постепенно сбавлять темпы роста на фоне непонятного исхода от саммита ОПЕК+ и статистики по запасам от API. Факт переноса саммита со вторника на четверг говорит о том, что переговоры будут трудными, а шансы на согласование позиций - невелики. Цены на нефть сейчас заметно выше, чем когда ОПЕК+ принимали соглашение в апреле. Мы склоняемся к сценарию, что продление текущих повышенных квот на 1 кв.2021 г. не будет.

Что касается данных от API, то вопреки ожиданиям, запасы сырой нефти выросли на 4,1 млн барр., бензинов - на 3,4 млн барр., дистиллятов- на 0,3 млн барр. Сегодня выйдет статистика от Минэнерго США, ожидаем схожих цифр.

Вкупе со слабеющими надеждами на ОПЕК+ цены на нефть Brent рискуют отступить сегодня в 45-47 долл./барр.