«Фридом Финанс»: Равновесный уровень для индекса Мосбиржи – 3260 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Крупнейшие зарубежные рынки завершают неделю в зеленой зоне. Индексы США неторопливо обновляют свои исторические максимумы. Драйвером для них по-прежнему служат ожидания конца пандемии вкупе с наращиванием стимулирующих мер. Индексы в Европе разнонаправлены, однако германский DAX продолжает тестировать свой годовой и исторический максимум. Азия сегодня в просадке, как и развивающиеся площадки в целом. Индекс MSCI Emerging markets, который включает в себя в том числе Россию, отошел от многолетних пиков на 0,3%.



Нефть не оставляет попыток закрепиться около $52 за баррель. Brent сегодня держится в высоком диапазоне $051,1-51,7, почти не сбавляя оборотов к концу дня. Начало американской сессии может усилить давление на сырье, и котировку уйдут ближе к $51. Если этого не случится, коррекция перенесется на начало следующей недели. Нефть до конца года будет консолидироваться около $50 за баррель.



Российский долларовый индекс РТС показывает первую серьезную коррекцию за последнюю неделю, которая к концу сессии может перерасти в самую сильную с конца октября. Индикатор ушел ниже 1400 пунктов, сорвавшись со вчерашних 1430, и в моменте сегодня доходил ниже 1390. Вблизи данной отметки мы ожидаем открытие следующей недели. Продолжение падения либо рост будет задан общей динамикой спроса со стороны нерезидентов, а следовательно и динамикой мировых площадок в целом. Есть большая вероятность, что фон останется позитивным благодаря предрождественскому росту потребительской активности в США и Европе.



Индекс Мосбиржи падает не столь быстро, как РТС. Это объясняется смягчающим влиянием слабеющей национальной валюты. В среднем в течение дня рублевый индикатор состояния биржи теряет 0,5%. Пятничная просадка довела индекс Мосбиржи до 3245 пунктов, что, впрочем, осталось выше минимумов недели. Половину своих потерь рынок отыграл ближе к закрытию. Равновесным уровнем на конец недели выглядит 3260 пунктов. На тех же отметках или чуть выше можем открыться в понедельник.



Среди отдельных акций сильную динамику сегодня демонстрирует Новатэк (+2,7%). Бумаги хорошо растут в связи с объявлением, что компания утвердила дивидендную политику с выплатой 50% прибыли по МСФО в пользу инвесторов (ранее было 30%). Новость позитивна для долгосрочных держателей бумаг Новатэк. Компания платит дивиденды 18 лет без перерывов, наращивая их размер даже в кризис. Компания по праву претендует на звание дивидендного аристократа. Еще до января бумаги могут подняться до 1300 рублей за штуку.



Доллар закрепился выше 73,5 рублей, евро выше 90. Игроки выходят из российской валюты перед выходным, что является довольно частым сценарием. Основной краткосрочный импульс ослабления уже пройден. В понедельник торги, вероятнее всего, стартуют с тех же значений. Не исключен возврат в начале недели доллара к 73, евро – ниже 89,5.

