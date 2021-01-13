«Фридом Финанс»: Основным драйвером для российского рынка остается нефть

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Зарубежные площадки сегодня перешли к боковой динамике. Коррекция, произошедшая накануне, не получила развития. Индексы торгуются без единого направления, Европа в слабом минусе, Азия и рынки развивающихся стран преимущественно в зеленой зоне.

Нефть пробивается к новым многомесячным максимумам. Сегодня Brent совершила короткий поход на $56,7 за баррель, после чего отступила на 50 центов ниже. Ближайшая краткосрочная цель – $57,7, она может быть взята менее чем за сутки. В ближайшие часы ожидается серия заявлений от членов комитета ФРС по открытым рынкам. Также ночью придут новые данные по запасам нефти в США.

РТС демонстрирует упорство в достижении планки 1500 пунктов. Менее 4 пунктов не хватило, чтобы перевалить за этот рубеж. К вечеру рынок отступил ниже 1480 ниже очередного локального максимума. Повторный штурм психологически значимой высоты может состояться в среду или четверг. Небольшая коррекция перед этим также весьма вероятна.

Индекс Мосбиржи к концу дня в минусе на 0,5%, что однако не помешало прежде достигнуть следующего исторический пика, 3520 пунктов. Рынку не удалось закрепиться вблизи рекордных величин из-за разворота рубля в сторону укрепления. После текущей просадки следующей целью станет отметка 3550. На следующей неделе рынок может впервые вырасти до 3600. К ближайшей пятнице так высоко индекс подняться вряд ли успеет.

Явных лидеров роста сегодня не наблюдается. К концу сессии в наибольшем плюсе торгуются АФК Система (+2,3%), Юнипро (+1,7%), Лукойл (+1,4%), Алроса (+1,2%). Первая из перечисленных преодолела отметку 31 рубль за штуку впервые с конца ноября. Следующим важным уровнем сможет стать 32,4, что дает потенциал около 4,5% на горизонте до конца этого месяца.

Аутсайдерами сегодня выступают расписки TCS (-4%). Это коррекция после взлета в пятницу и в начале этой недели на новостях о снижении доли акций Олега Тинькова с 84% до 35% за счет конвертации бумаг из класса B в класс А. Долгосрочно это делает компанию более привлекательной, но в настоящий момент бумага остается перегретой. В ближайшие недели стоит ожидать возвращение ближе к 2600 за одну ГДР.

Рубль перестал игнорировать сигналы со стороны нефти и перешел к росту против базовых валют. Доллар с 74,7 ушел вниз до 73,9 и к концу дня практически не отыграл своего падения. Евро с 90,8 упал на рубль ниже и к концу сессии также продолжает дешеветь. Ориентир на среду по доллару – 73,4-73,8, но евро – 89,2-89,7.