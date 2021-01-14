Комментарии

«Фридом Финанс»: Индексы ложатся в боковик

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали бумаги Мечела (+7,48%). В аутсайдеры на фоне закрытия реестра для получения дивиденда попали акции ММК (-5,90%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74. 

Минфин возобновит покупки валюты.  В марте в рамках бюджетного правила будут приобретать приблизительно $100 млн в день. Рынок не реагирует на эту новость, поскольку обозначенный объем не окажет заметного влияния на ход торгов. В целом возобновление пополнения резервов выглядит позитивным сигналом. Полагаем, что правительство не будет менять бюджетное правило в текущей ситуации.   

Аукцион ОФЗ не привлек высокого спроса. Интерес к ОФЗ с фиксированным купоном составил около 15 млрд руб., было реализовано бумаг на 10 млрд руб. Котировки этого выпуска закрылись на минимальном за все время уровне. На фоне данных Росстата об ускорении инфляции до 4,91% покупки ОФЗ с фиксированным купоном сокращаются. Интерес к ним вернется, по всей видимости, в конце первого квартала, если инфляция опустится ниже таргета. Мы не видим угрозы невыполнения плана заимствований на текущий квартал, как не ожидаем и повышения ключевой ставки до конца марта.  

Московская биржа (+0,94%) сообщила о рекордном притоке инвесторов. За год количество частных инвесторов увеличилось почти на 5 млн, превысив приток за весь период с 1997-го по 2019-й. Полагаем, что в текущем году рост клиентской базы замедлится, но его темп останется больше 2 млн.

Ожидаем смешанную динамику или коррекцию в пределах 1%. В фокусе статистика розничных продаж в США. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,00-74,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3450-3500 п. Лучше рынка будут выглядеть акции банков и нефтегазового сектора.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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