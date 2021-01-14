ПСБ: Цены на нефть немного снизились, но сегодня в фокусе программа стимулов Байдена

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent в среду немного снизились, мартовский фьючерс торгуется на уровне 56 долл./барр. Статистика от Минэнерго США также, как ранее API, показала снижение запасов сырой нефти на 3,2 млн барр. Запасы бензинов выросли на 4,4 млн барр., дистиллятов - на 4,8 млн барр. Спрос на топливо остается на 11% ниже, чем год назад. Несмотря на ужесточение карантинов в Европе и скачок заболевших в Китае, рынок живет ожиданиями вакцинации. Также сегодня Дж.Байден должен представить новый пакет экономических стимулов, что подогреет оптимизм инвесторов и удержит сырье от сильного снижения. Блок данных по Китаю (рекордный рост импорта нефти за 2020 г.) также играет в плюс.

Тем не менее, продолжаем считать текущие уровни цен на нефть перекупленными и не оправданными фундаментально. На фоне вялых перспектив быстрого восстановления спроса на энергоносители ждем снижения Brent в нижнюю часть диапазона 50-55 долл./барр.