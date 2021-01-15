ПСБ: Внешний фон вновь поддержал российские активы

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



- В четверг российский фондовый рынок смог возобновить восходящую динамику на улучшении внешней конъюнктуры. Основным фактором поддержки для российских акций стала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,3% соответственно. При этом коррекционная динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял 0,4%, закрепившись ниже 56 долларов, лишь сдержала покупки в наших бумагах.

На таком фоне к 18.20 мск индекс МосБиржи вырос на 0,7%, поднявшись в район 3494 пунктов. Лидерами торгов выступили акции металлургического сектора – НЛМК, Северсталь и ММК прибавили более 4%. Компанию им составили бумаги Роснефти (+3,5%). Хуже рынка торговались Мечел и Полюс, потерявшие порядка 2%. Отметим, что в начале сессии, несмотря на противоречивый внешний фон, продажи в российских акциях преобладали. Однако улучшение внешней конъюнктуры в преддверии анонса первой части пакета помощи американской экономике, обещанного новым президентом США, способствовало возвращению покупателей на наш рынок. В результате индекс МосБиржи смог не только отыграть утренние потери, но и к концу сессии вплотную подойти к отметке 3500 пунктов. В дальнейшем российский рынок может попробовать закрепиться выше данного уровня, однако возможное усиление коррекционных настроений на рынке энергоносителей может не позволить ему продолжить восходящую динамику.



На валютной секции Московской биржи рубль вновь смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, отступив в район 73,5 рубля, евро потерял 0,7%, достигнув отметки 89 рублей. Отметим, что поддержку рублю оказал рост спроса на валюты развивающихся стран, которые в ходе сегодняшней сессии уверенно укреплялись. В результате пара доллар/рубль сделала еще один шаг к нижней границе диапазона 73-75 рублей, которая выступает для американской валюты ближайшей поддержкой. В ближайшие сессии доллар может протестировать данный уровень, однако, в случае развития коррекции на рынке энергоносителей, долларовым «медведям» будет сложно закрепиться ниже 73 рублей.