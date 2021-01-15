ИАЦ «Альпари»: Рынок вытянули в плюс металлурги

Российский фондовый рынок в четверг удержался в плюсе. Инвесторы изо всех сил верят в хорошее и не желают обращать внимание на сигналы, свидетельствующие о слишком высокой рыночной температуре и готовности к коррекции. Значит, пока не время. Индекс МосБиржи поднялся к 3493 пунктам и намерен задержаться в пределах 3470-3500 пунктов краткосрочно. Индекс РТС вплотную приблизился к 1500 пунктам и может, конечно, есть все шансы на преодоление этой значимой отметки.

Нефть к вечеру корректируется, «медведи» стали немного активнее, и это даже хорошо — из цены уйдет лишняя перекупленность, и рынок станет более понятным. Доллар США на мировом валютном рынке тоже начал несколько более заметное укрепление в паре с евро. В комплексе это не обещает инвесторам поводов для покупок прямо сейчас.

Сегодня в биржевых фаворитах снова бумаги компаний металлургического сектора. ММК, НЛМК, «Северсталь» — все смотрит вверх. У металлургов есть основания для хорошего настроения: Китай наращивает закупку промышленных металлов, и компании уже подняли отпускные цены на продукцию. Цель роста по бумагам «ММК» — 58,20 руб., дивидендный гэп тут закрыли просто молниеносно. Акции «НЛМК» могут повторно протестировать годовой пик на уровне 217,30 и атаковать 220 руб. У бумаг «Северстали» также есть все шансы обновить максимум на уровне 1392 руб. и двинуться к 1400 руб.

Под давлением держатся акции компаний-золотопромышленников, против которых работает очередное снижение цены на золото — драгметалл сегодня снижается к $1840 за тройскую унцию.

Доллар США к вечеру сократил масштабы снижения в паре с рублем, но все еще недостаточно для того, чтобы происходящее в рублевых парах хоть как-то стало совпадать с реальностью. Доллар торгуется по 73,38 руб., вероятные рамки колебаний в ближайшее время — 73,10-74,00 руб., евро стоит 88,97 руб. и пока будет балансировать в границах 88,80-89,55 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»