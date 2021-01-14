«Фридом Финанс»: План Байдена в центре внимания

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 13 января американские фондовые индексы завершили преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,23%, до 3810 пункта, NASDAQ прибавил 0,43%, Dow Jones снизился на символические 0,03%. Новые драйверы движения отсутствовали. Акции роста опередили акции стоимости в преддверии старта сезона отчетности. Циклические сектора выглядели преимущественно слабее рынка, сектор сырья и материалов снизился на 1,05%. Сектор недвижимости прибавил 1,39%, но все равно остается в числе отстающих по динамике за последний месяц.

Intel (INTC: +7%) объявил о смене CEO. Начиная с 15 февраля вместо Боба Свона компанией будет управлять CEO компании VMware (VMW: -6,8%).

Ретейлер Target (TGT: -1,2%) сообщил о сильных продажах в праздничный период, но ожидания были высокими, за месяц акции выросли на 15%.

Акции Alibaba (BABA: +4,3%) получили поддержку, так как власти США, скорее всего, не станут исключать ценные бумаги компании из обращения на бирже NYSE.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Новостной фон не несет в себе новых драйверов движения, инвесторы заняли выжидательную позицию перед стартом сезона квартальной отчетности. Сегодня избранный президент Джо Байден представит пакет антикризисных мер, который может составить $2 трлн. Неопределенность вокруг плана по стимулированию экономики все еще очень высокая, поэтому появление подробностей о нем вызовет волатильность на рынке, и может повысить градус оптимизма инвесторов. Впрочем, предупреждаем, что из-за экстремально высокого уровня оптимизма, уже сложившегося на текущий момент, не исключена противоположная реакция в виде фиксации позиций. Такой сценарий особенно возможен, если инвесторы сочтут план Байдена неубедительным.

Палата представителей США вчера проголосовала за импичмент Дональда Трампа, что было ожидаемо, так как требовалось простое большинство, которое принадлежит демократам. Впрочем, как мы отмечали ранее, эта история оказывает минимальное влияние на фондовый рынок. В ожидании новых драйверов инвесторы будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, который сегодня прокомментирует перспективы изменения программы количественного смягчения.

Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei вырос на 0,85%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,93%, китайский CSI300 упал на 1,93%. Европейские площадки в зеленой зоне. EuroStoxx 50 прибавляет 0,5%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 1,10%. Фьючерс на нефть Brent опускается до $55,5. Золото колеблется у $1845.

Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию в диапазоне 3775-3825 пунктов.

Сегодня будет опубликовано еженедельное число первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается значение 795 тыс., что немного выше числа заявок за предыдущую неделю, составившее 787 тыс. Последний отчет по рынку труда, опубликованный 8 января, показал значительное сокращение рабочих мест в декабре. Слабость на рынке труда сохранится в краткосрочной перспективе.

Сегодня отчет за прошедший квартал представит Delta Airlines (DAL). Консенсус закладывает снижение выручки авиакомпании на 67%, до $3,77 млрд. Генеральный директор Delta Эд Бастиан в начале декабря заявил, что спрос на перелеты замедляется под влиянием роста заболеваемости COVID-19. В последнем обзоре IATA отмечается остановка восстановления спроса на услуги авиакомпаний во всем мире, поэтому мы не ожидаем воодушевляющих результатов в рамках данного отчета.

Индекс настроений от Freedom Finance без изменений на отметке 58 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам скорого начала массовой вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации, ситуация не изменилась в ходе вчерашней сессии. Покупатели проявляют силу, но индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности, что пока ограничивает перспективы роста. Кроме того, в области 3825-3830 пунктов расположено сильное сопротивление в виде верхней границы равноудаленного канала, которое необходимо преодолеть для продолжения восходящего движения.