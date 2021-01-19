ПСБ: Индекс МосБиржи в направлении верхней границы диапазона 3450-3500 пунктов

Мы полагаем, что сегодня-завтра позитивные настроения на рынках, в отсутствие эксцессов при инаугурации в США, могут сохраниться. Однако к концу недели опасаемся новой волны ухудшения настроений

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился позитивный внешний фон, что приведет к отступлению пары доллар/рубль на старте торгов в район 73,8 рубля

Мы ждем во вторник развития движения индекса МосБиржи в направлении верхней границы диапазона 3450-3500 пунктов

Снижение цен ОФЗ продолжается, несмотря на относительно высокие цены на нефть

НОВАТЭК (ПОКУПАТЬ) по итогам 2020 г. нарастил добычу газа, но снизил реализацию - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем операционные результаты компании. НОВАТЭК нарастил добычу и природного газа, и жидких углеводородов, в пересчете на сутки добыча выросла на 2,8% - до 1,66 млн бнэ/сутки. Снижение совокупных объемов реализации произошло за счет сокращения на международных рынках, тогда как в России зафиксирован рост. Это связано с тем, что выросли доли прямых продаж Ямал СПГ по долгосрочным контрактам, а спотовые продажи напротив - сократились.

Еврокомиссия начинает расследование в отношении стальной продукции Северстали (ПОКУПАТЬ) - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания намерена доказать отсутствие демпинга. Северсталь также отмечает тот факт, что на рынке ЕС происходит взрывной рост цен и наблюдается дефицит горячекатаного проката. В текущих условиях от ужесточения мер пострадают в первую очередь европейские потребители стали. Мы сохраняем нейтральный взгляд на динамику акций компании.

ПАО «Промсвязьбанк»