«Фридом Финанс»: В лидерах роста — Роснефть и ЛУКОЙЛ

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:00 мск вырос на 0,4%, следуя за движениями на фондовых площадках АТР и ценами на нефть. Сегодня бывшая глава ФРС США Джанет Йеллен, которой избранный президент Джо Байден предложил возглавить Минфин, выступит перед финансовым комитетом Сената. Этому комитету предстоит принять решение о назначении Йеллен на пост министра. Ожидается, что госпожа Йеллен будет говорить о рисках более длительной и болезненной рецессии, которые реализуются, если Конгресс не одобрит дополнительных мер поддержки, и призовет их расширить стимулирование восстановления экономики. Эти новости усилили покупательскую активность на фондовом рынке. Однако активное наращивание бюджетных стимулов и, как следствие, госдолга США вызывает снижение требуемой доходности вложений и усиливает спрос на качество, по крайней мере, на первом этапе таких мер. Перспективы реализации масштабного бюджетного стимулирования в США ограничивает не только позиция республиканского законодательного меньшинства, но и ФРС, которая нацелена на сокращение дефляционных макроэкономических рисков.

В лидерах роста на этом фоне сегодня Роснефть и ЛУКОЙЛ. На фоне роста цен на сырье, активнее идет формирования «рынка продавца» на товарном сегменте, что усиливает позиции добывающих компаний. Об этом свидетельствует сообщение о том, что руководство Роснефти, ЛУКОЙЛа и Газпром нефти обратились в правительство с предложением отменить обязательную государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) проектной документации буровых скважин в Арктике. Это требование нефтяники считают избыточным, опасаясь, что длительная процедура экспертизы затормозит начало разработки месторождений и помешает достичь грузооборота Севморпути в 80 млн тонн к 2024 году.

Хуже рынка торгуются бумаги Газпрома. Драйвером снижения стала публикация в немецкой Handelsblatt, в которой со ссылкой на источники сообщается, что вслед за расширение ограничений на страховые, инжиниринговые и сертификационные компании власти США готовят новый санкционный пакет, который ударит по единственному доступному Газпрому трубоукладчику барже «Фортуна».

Ранее европейские СМИ сообщили о рисках повышения европейскими регуляторами пошлин для еще одного локомотива рыночного роста последних недель, Северстали. Учитывая долю европейского рынка в продажах компании и анонсированные Eurofer оценки избыточной демпинговой маржи компании, негативный эффект для показателей рентабельности компании составляет лишь около 3% в рамках базового сценария. Однако в целом ухудшение новостной составляющей рыночных оценок ряда наиболее ликвидных бумаг традиционно свидетельствует о повышении рисков для покупателей на российском рынке.

В отсутствие новых негативных драйверов я прогнозирую продолжение роста на российских фондовых площадках. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3450-3590 пунктов, пары USD/RUB и EUR/RUB будут колебаться в диапазоне 73,65-74,55 и 88,90-90,10 соответственно.