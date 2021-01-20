ПСБ: Северный поток-2 снова под угрозой?

Череда позитивных новостей по Северному потоку-2 сменилась негативными: США планируют 19 января ввести санкции против трубоукладчика Фортуна, который должен был с 15 января начать работы в датских водах. Новость конъюнктурно негативна для бумаг Газпрома, но не зная подробностей санкций, мы пока не пересматриваем целевой уровень и рассчитываем, что несмотря на препоны, Северный поток-2 будет достроен. Но затягивание сроков избежать вряд ли удастся.

По данным СМИ, США сегодня планируют ввести новый пакет санкций в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) против Газпрома, точнее против трубоукладчика Фортуна и его владельца, компании КВТ-Рус, который участвует в строительстве ключевого проекта Северного потока-2. Параллельно с этим Газпром в проспекте к новому выпуску евробондов обозначил риски затягивания или заморозки по этому проекту. Но мы не связываем эти два факта воедино, поскольку раздел про риски – стандартный при выпуске ценных бумаг.

Текущее обострение ситуации вокруг Северного потока-2, особенно после того, как в последние недели 2020 г. возобновились работы по укладке труб после почти года простоя, конъюнктурно негативно для бумаг Газпрома. Тем не менее, до введения фактических санкций США и оценки их последствий и возможностей обхода мы не пересматриваем целевой уровень по бумагам Газпрома (268 руб./акцию). По-прежнему мы не закладываем в базовый сценарий остановку Северного потока-2, рассчитывая на поддержку основного европейского партнера – Германии, для которой этот проект имеет исключительное экономическое значение. Но судя по всему, затягивания сроков достройки проекта избежать не удастся.

ПАО «Промсвязьбанк»