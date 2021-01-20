ПСБ: Проигнорировали внешний позитив

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Во вторник, несмотря на позитивный внешний фон, российский фондовый рынок перешел в коррекционное снижение. Поддержку нашим акциям оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог прибавить более 2% и восстановиться в район 56 долларов за баррель. Также покупкам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок. Так в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,4% и 0,6% соответственно. Несмотря на это, к закрытию индекс МосБиржи потерял 0,8%, отступив в район 3443 пунктов.

Аутсайдерами торгов выступили бумаги EN+ и Аптек 36 и 6, упавшие на 2,5% и 1,9%. Из фишек выделим снижение Газпрома, Роснефти и Сбербанка, потерявших 1,5%, 1,3% и 0,9%, что оказало существенное влияние на итоговую динамику российских индексов. Лучше рынка торговались акции ПИК и МосБиржи, рост которых составил 5,7% и 3,9% соответственно. Отметим, что снижение российского фондового рынка вызвано коррекцией в высоколиквидных бумага. В ситуации нахождения рынка у исторических максимумов и отсутствия новых стимулов к росту, инвесторы предпочли перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в «фишках». В результате, индекс МосБиржи закончи торги вторника под нижней границей диапазона 3450-3500 пунктов, в котором провел предыдущие шесть сессии. До конца недели российский рынок может продолжить коррекционное снижение и отступить в район 3400 пунктов, чему поспособствует ухудшение внешней конъюнктуры.

На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял 0,4%, торгуясь в районе 73,7 рубля, евро снизился на символические 0,01%, удержав позиции в районе 89,4 рубля. Отметим, что рубль достаточно сдержанно отреагировал на существенное улучшение внешнего фона. Так, поддержку ему оказало восстановление цен на нефть и укрепление большинства ведущих валют EM. Плюс к этому, спросу на рублевую ликвидность способствует приближение пика налоговых выплат, который приходится на 25 января. Несмотря на это пара доллар/рубль продолжила движение в середине диапазона 73-75 рублей. Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты до конца недели, а ухудшение внешней конъюнктуры может вывести доллар к его верхней границе.