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ПСБ: Рынки продолжают жить надеждами на стимулы в США

Роман Антонов, главный аналитик ПСБ

Глобальные фондовые рынки нашли поводы для роста после выступления Дж. Йеллен. Будущий глава Минфина в своей речи перед Конгрессом  высказалась за скорейшее одобрение пакета стимулов американской экономики в размере $1,9 трлн., подчеркнув важность краткосрочных решительных действий в угоду потенциальному ухудшению ситуации с госдолгом в будущем. Кроме того, важным моментом стало заявление о готовности продолжать борьбу с Китаем в торговле. В отличие от политики Д. Трампа администрация нового президента не будет ориентироваться на «слабый доллар», а предпочтет, чтобы курс регулировался рынком самостоятельно. В итоге американские индексы смогли завершить торги ростом. Индекс Dow Jones прибавил +0,4%, S&P 500 +0,8%, Nasdaq +1,5%. В результате MSCI World показал рост на 0,7%, MSCI EM на 1,6% и обновил максимум.

Сегодня утром азиатские рынки преимущественно растут за исключением Японии на фоне ограничений из-за коронавируса. Фьючерсы на американские индексы прибавляют в пределах 0,2-0,5%. Опубликованная после окончания торгов отчетность Netflix и прогнозы обнадежили инвесторов. Число подписок увеличилось выше ожиданий (8,5 млн., против прогноза в 6,5 млн.), компания заявила, что больше не нуждается в новых заимствованиях.

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Рынки продолжают жить надеждами на стимулы в США и настороженно следят за распространением Covid-19. Учитывая тот факт, что значимые публикации экономической статистики будут в четверг-пятницу, середина недели пройдет в умеренно-позитивном ключе для фондовых рынков. Сегодня в центре внимания инаугурация нового президента США Дж. Байдена.

Вчера индекс МосБиржи завершил торги снижением на 0,8% главным образом за счет слабой динамики акций Газпрома из-за сообщений о расширении санкций США в отношении Северного потока-2. Сегодня российский фондовый рынок может воспользоваться умеренно-позитивной внешней конъюнктурой и высокими ценами на нефть, что позволит индексу МосБиржи отыграть часть потерь вторника, вернувшись в диапазон 3450-3500 пунктов. В тоже время потенциал роста рынка выглядит ограниченным. Наиболее вероятным сценарием на ближайшие торговые сессии видим возобновление движения индекса МосБиржи к отметке 3400 пунктов. Среди негативных факторов ухудшение внешней конъюнктуры и геополитическая напряженность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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