ПСБ: Внешний фон способствует позитивному открытию российского рынка

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Ко второй половине недели мировые рынки подошли в приподнятом настроении.

Важным фактором стала инаугурация нового президента США, которая прошла без эксцессов, сняв тем самым политическую неопределенность. Инвесторы ожидают активных шагов от новой администрации Белого дома. В частности, речь идет о пакете стимулирующих мер на 1,9 трлн долларов. Днем ранее Дж. Йеллен, будущий глава Минфина, высказалась за его скорейшее одобрение. План должен способствовать восстановлению американской экономики после кризиса из-за коронавируса. Передача власти способствовала улучшению настроений на американских площадках, позволив им завершить день ростом.

При этом, ситуация с коронавирусом, несмотря на дальнейшее его активное распространение, продление карантинных ограничений в различных странах и риски их ужесточения, пока отошла на второй план. Однако она может уже в ближайшие сессии оказать влияние на динамику рынков через макроэкономическую статистику. Так, в пятницу выйдут данные по предварительным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг в Европе и США за январь, которые в Старом свете могут оказаться хуже ожиданий из-за сохранения карантинных ограничений, что окажет давление на рисковые активы.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как позитивные. В пределах 1,4% растут азиатские площадки, отыгрывая подъем рынков в Штатах. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют до 0,4%. А вот на рынке энергоносителей преобладают продажи, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет порядка 0,2%, торгуясь чуть ниже 56 долларов за баррель. Из макроэкономических событий в рамках сегодняшних торгов выделим заседание ЕЦБ и статистику по заявкам на пособие по безработице, разрешениям на строительство и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии в США. Также инвесторы продолжат следить за сезоном отчетностей компаний в США.

Учитывая внешний фон сегодня в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях. В результате индекс МосБиржи попытается подняться к верхней границе диапазона 3450-3500 пунктов. Однако для ее пробоя у рынка может не хватить сил. Плюс к этому, в случае выхода слабой статистики по американской экономике, ближе к вечеру продажи на нашем рынке могут активизироваться, что приведет к компенсации части утреннего роста. Из корпоративных событий в рамках сегодняшних торгов выделим публикацию Алросой и Северсталью операционных результатов за 4 квартал.

На валютной секции Московской биржи ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на некоторую коррекцию в ценах на нефть, покупки в рубле будут преобладать, чему поспособствует динамика валют развивающихся стран. В результате, в начале сессии пара доллар/рубль отступит в район 73,2 рубля. В дальнейшем американская валюта может сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 73-75 рубля, однако ближе к окончанию дня ожидаем активизации коррекционных настроений и попыток доллара отыграть потери. При этом, данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии.