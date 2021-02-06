ИАЦ «Альпари»: Биржевые покупатели оставили слово за собой

В пятницу на российском фондовом рынке покупатели оставались в большинстве. Обойти вниманием нефтяное ралли, когда рынок разогнал цены почти до $59,57 за баррель Brent, никак невозможно, веских аргументов в пользу продаж сегодня не появилось, поэтому покупатели мобилизовались.

Индекс МосБиржи консолидируется около 3387 пунктов и выглядит неплохо. В ближайшее время диапазон 3350-3400 пунктов останется за рублевым индикатором. Индекс РТС вырос до 1428 пунктов за счет курсовой качки. Здесь доллар демонстрирует чудеса акробатики, а потому валютный индикатор повышается вопреки законам здравого смысла. За неделю индекс МосБиржи вырос на 2,9%, индекс РТС поднялся на 4,6%.

Среди лидеров спроса сегодня фигурируют акции «Системы» и «Газпром нефти», где работают прежние идеи. Отлично выглядят бумаги TCS после выхода накануне отчетности за четвертый квартал 2020 года. Как уже неоднократно говорилось, перспективы развития розничного банкинга вполне положительные, поэтому у бумаг TCS вполне может быть стимул для движения к 3500 далее.

Непросто краткосрочная ситуация складывается в бумагах «Магнита». Накануне компания опубликовала вполне положительную отчетность, которая была благоприятно оценена рынком, а акции отлично подросли к недельному пику на 5160 руб. Сегодняшние продажи кроме как коррекцией и закреплением внутри торгового диапазона 4860-5160 руб. сложно объяснить. Рыночная позиция «Магнита» все такая же благоприятная, стратегия оправданная, поэтому после того как рынок закончит искать локальную справедливость, бумага вполне способна восстановиться к 5200 руб.

Доллар США в валютной секции сегодня смотрится совсем не симпатично — падает, как подкошенный, и даже не пробует бороться. Американский доллар торгуется по 74,68 руб. за счет давления рубля, поверившего в дорогую нефть, но это ненадолго. Думается, что рынок в перспективе ближайшего времени вернет американскую валюту в границы 75-76 руб. Евро стоит 89,81 руб., может быстро восстановиться в диапазон 90-92 руб. За неделю к рублю доллар упал на 1,3%, евро просел на 2,3%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»