«Фридом Финанс»: Рынок взял паузу после двух растущих сессий, исключение – Газпром

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Мировые фондовые площадки преимущественно сохраняют позитив. Фьючерсы на индексы США растут перед открытием основной сессией на 0,5% – Америка подтягивается за другими площадками после перерыва в торгах в понедельник. Европа тем временем уже перешла к боковой динамике. В Китае продолжается выходная неделя. Токио и Гонконг в плюсе на 1,5%, торгуясь вблизи много летних и исторических максимумов. Спрос на рисковые активы по-прежнему в тренде: доходность 10-летних бумаг подскочила сегодня выше 1,25% впервые за год – инвесторы активно выходят из консервативных бумаг.

Нефть второй раз за неделю прервала затяжную серию роста, но преимущественно удерживается выше $63, сохраняя заряд для нового толчка вверх. Максимум дня составил $63,7. Нефть - на пиках с января 2020 года. Поддержку днем ей оказывали новости из Техаса, где морозы привели к отключению от электричества ряда нефтедобывающих предприятий. Но к вечеру баррель все же скатился в легкую коррекцию, потеряв около 70 центов. В среду в базовом сценарии Brent будет штурмовать уровень $64. Выход на $65 возможен до конца недели.

Российский рынок ведет себя довольно сдержанно. РТС теряет доли процента и держится вблизи планки 1500 пунктов. Днем на волне нефтяного роста была попытка протестировать уровень 1509, но наступление захлебнулось и сменилось нисходящим движением. До конца сессии откат может вести РТС до 1480 пунктов. В среду ожидается новая попытка закрепиться выше 1500 пунктов.

Индекс Мосбиржи торгуется вблизи 3500 пунктов. Рынок взял паузу после двух сильных растущих сессий, но в рублях сегодня фиксируется преимущественно рост. Это связано с ростом доллара по отношению к рублю, который перекрывает снижение валютной стоимости рынка.

Среди ликвидных бумаг сегодня в наибольшем плюсе акции М.видео (+1,9%), TCS (+1.8%), Россети (+1,7%), Газпром (+1,5%) и ММК (+1,3%). Рост котировок происходит преимущественно в отсутствии важных новостей. Исключение – Газпром, который в понедельник сообщил о росте поставок в Европу в связи с усилением холодов. Исходя из метеопрогнозов, погодный фактор может позитивно влиять на стоимость акций еще неделю. Ближайшая важная цель для акций Газпрома – 240 рублей за штуку. Она может быть достигнута до ближайших выходных.

Рубль сегодня снижается вместе с нефтью, но отскок на валютной секции получился заметно сильнее, чем в котировках сырья. Доллар полностью перекрыл снижение начала недели и, прибавив около 40 копеек, поднялся к пятничным 73,7. Вечером растущий импульс не ослабевает, однако маловероятно, что пара сумеет дойти до 74. Закрытие, скорее всего, произойдет вблизи текущих значений. В среду стоит ожидать колебания в диапазоне 73-73,5. Евро днем показывал подъем до 89,5, но к вечеру немного ослабил хватку. Конец сессии, вероятно, встретим не ниже 89. В среду наиболее вероятная динамика – колебания в диапазоне 88,8-89,2.