«Фридом Финанс»: Фондовые рынки завершили локальную коррекцию

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Индексы США закрывают торговую неделю в плюсе. Рост в пятницу на открытии дня составляет от 0,3% до 0,5%. Euro Stoxx 50 поднялся к вечеру на 0,8%. В тех же пределах завершают день индексы Германии и Франции. Азиатская сессия еще утром закрылась преимущественно в позитивном тренде. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets растет на 0,8%.

Нефть сегодня движется опять в противофазе с рынком акций, однако снижение достаточно умеренное: Brent с отметки $63,9 отошел вниз всего на 20 центов. В течение для просадка была больше, нефть доходила до $62,1, но впоследствии бычий тренд вернулся и вернул котировки ближе к недельным максимумам. На открытии следующей недели волатильность может возрасти, однако падение ниже $62 пока маловероятно.

РТС, отражающий долларовую стоимость российского рынка, растет с опережением внешних площадок. Практически полностью была отбита просадка предыдущей сессии. РТС прибавил более 1,5%, остановившись около отметки 1470 пунктов. Суббота будет нестандартным днем: российский рынок будет торговаться в одиночестве, поэтому сильных движений ждать не стоит. Вероятнее всего, закроем длинную неделю по РТС возле тех же 1470 пунктов.

Рублевый Индекс Мосбиржи растет в унисон с РТС благодаря стабильному рублю. Индикатор прибавляет около 1,5%. Рынок к концу дня вышел на уровень 3450 пунктов, и имеет все шансы закрепиться там до конца субботы. В начале следующей рабочей недели не исключен гэп вверх с ростом в диапазоне 3500-3550 пунктов – если тенденция к росту внешних площадок сохранится.

Среди акций сегодня сильно выделяется ТГК-2, которая выросла к концу дня на 9%. В течение сессии в моменте бумага показывала подъем более чем на 15%. Ралли происходит при отсутствии сильных драйверов, но при большом объеме: к концу дня общее число купленных акций перевалило за 12 млрд – при обычном дневном объеме 0,5-1,5 млрд. Очевидно присутствие игрока, который не сумел незаметно выкупить большой объем на малоликвидной сессии. Если повод для скупки так и останется неизвестным, то уже на следующий торговый день ТГК-2 просядет еще как минимум на 4%.

Рубль сегодня пребывает в боковой динамике. Доллар практически не изменился в течение дня, а евро вырос, но лишь благодаря подъему на межбанковском рынке – против основных валют, включая доллар. Пара USD/RUB находится в неустойчивом равновесии около уровня 74. Евро держится возле 89,7-89,8. На ближайшей сессии не ожидается сильного роста, однако ряд игроков может выходить в твердую валюту перед тройными выходными, и это несколько ослабит рубль.