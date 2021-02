«Открытие Research»: Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Цены на сырьевые контракты снижаются, азиатские рынки находятся в минусе. AUD и CAD слабели, а вот NZD укреплялся после нейтрального решения Резервного Банка Новой Зеландии. В целом, главными беспокойствами на рынках остаются растущие доходности по американским казначейским обязательствам, а также сохранение жёсткой позиции США в отношении Китая, что может спровоцировать новую волну торгово-экономических осложнений между двумя крупнейшими экономиками мира. В начале торгов ждём снижения российских индексов и относительную стабильность рубля. Из корпоративных событий дня отметим отчётность «Ленты» по МСФО.

По итогам торгов 22 февраля индекс МосБиржи упал на 0,36% до 3433,93 п., а РТС на 0,72% до 1455,33 п. Главным аутсайдером дня вновь стали акции ГМК «Норникель», которые вновь потеряли более 4%, отыгрывая субботние новости об аварии на горно-обогатительной фабрике. В лидерах «РусАл» с ростом почти 2,9%. Самые большие потери были в секторе транспорта (-1,3%), а лучше остальных оказался сектор химии и нефтехимии 0,35%. Активность была средней и к финишу дня объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 85 млрд рублей.

Рубль пережил тревожный понедельник с потерями, но смог отойти от минимумов. Основной проблемой вновь были внешнеполитические риски. Однако европейский план новых рестрикций всё же оказался достаточно мягким, так как предусматривает ограничения по персоналиям и не затрагивает какие-либо сектора экономики. Уже во вторник, пока российский рынок отдыхал, проект «Северный поток 2» лишился страховой поддержки, но подобные события предвиделись. По итогам понедельника доллар укрепился на 0,22% до 74,30, а евро на 0,47% до 90,36.

Основной головной болью на внешних площадках остаётся рост доходностей по казначейским обязательствам США. Во вторник доходность по 10-летним бумагам достигла 1,36%. Наиболее дискомфортно чувствуют себя акции технологических компаний, которые пользовались повышенным спросом в условиях пандемии. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступал перед банковским комитетом Сената и попытался успокоить законодателей относительно будущей политики регулятора. По его мнению, инфляция пока находится на низком уровне. Соответственно, инфляция и занятость далеки от целей регулятора, поэтому потребуется какое-то время, чтобы их достичь. Он признал, что мягкая политика может приводить к росту цен на активы. Возможно, что весной будет наблюдаться всплеск инфляции из-за низкой базы аналогичного периода год назад. Фискальные стимулы, по мнению председателя ФРС, вряд ли приведут к долгосрочному инфляционному давлению. Если же это случится, то у Федрезерва есть все инструменты для борьбы с этим. Рост доходностей он считает реакцией рынка на усиление ожиданий восстановления экономики. Пауэлл не стал выражать своё мнение по поводу стимулирующего пакета на $1,9 трлн. Однако он высказался на тему бюджетного дефицита. По его словам, необходимо вернуться на путь, когда экономика растёт быстрее долга, но на текущий момент эта необходимость не стоит на первом месте. Пауэлл также подчеркнул, что на текущий момент наблюдается высокий спрос на краткосрочные долговые обязательства. Рынок, естественно, не услышал о том, что ФРС собирается делать с растущими доходностями среднесрочных и долгосрочных обязательств, но председатель ФРС смог убедить в слабости инфляции, что позволило рынку сменить курс. Впрочем, потери в NASDAQ всё же были значительными.

В акциях Tesla (-2,19%) распродажи второй день подряд. Кроме беспокоящих доходностей по казначейским обязательствам, компания начинает сталкиваться с ожиданиями роста конкуренции в сфере производства электромобилей. Торговая сеть продукции для ремонта и обустройства быта Home Depot (-3,12%) отчиталась лучше ожиданий за прошедший квартал, но менеджмент решил воздержаться от публикации прогнозов на текущий год. В разрезе секторов лучший результат показала энергетика (+1,61%), а худший сектор цикличных товаров (-0,49%). В составе индекса DJIA лидерами были Walt Disney Co. (+2,78%) и Visa Inc. (+1,82%), а слабее всех Home Depot Inc. (-3,12%) и Salesforce.Com Inc. (-2,2%). По итогам дня:

DJIA - 31537,35 п. (+0,05%),

S&P 500 - 3881,37 п. (+0,13%),

NASDAQ - 13465,20 п. (-0,50%).

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,34% по сравнению с 1,36% накануне, но это не успокоило азиатских инвесторов. Региональные индексы продолжили активно снижаться. Резервный Банк Новой Зеландии оставил ставку на уровне 0,25%, а также заявил о сохранении стимулирующей политики, пока не будут достигнуты цели по инфляции на уровне 2,0%, а также максимальной занятости. Мягкие заявления РБНЗ не помешали новозеландскому доллару укрепиться против доллара США. Сам индекс доллара терял около 0,05% и торговался у отметки 90,13 п. Из интересных новостей отметим объявление Toyota о начале строительства «умного города» в префектуре Шидзуока. «Умный город» будет построен на территории бывшей фабрики компании и станет испытательной площадкой для различных роботизированных решений и альтернативной энергетики. Кроме того, в правительстве Японии рассматривают вариант более ранней отмены жёстких карантинных мер в шести префектурах. Однако оптимистичные новости из Японии теряются на фоне новых заявлений американского президента. Джо Байден провёл переговоры с канадским премьером Джастином Трюдо. Стороны договорились о сотрудничестве в достижении нулевого баланса выбросов к 2050 году, а также противодействии влиянию Китая. Таким образом, если по климатической тематике подход предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа канул в лету, то позиция в отношении КНР почти не меняется. К 8:45 мск:

NIKKEI 225 - 29726,03 п. (-1,43%),

Hang Seng - 29745,79 п. (-2,90%),

Shanghai Composite - 3567,17 п. (-1,90%).

Нефть торговалась в лёгком минусе. Данным API, на неделе до 19 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли почти на 1,0 млн бар. Запасы бензина повысились на 0,07 млн бар., а дистиллятов упали на 4,5 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут падения запасов нефти на 4,8 млн бар., а также падение запасов бензина на 2,8 млн бар. и дистиллятов на 3,5 млн бар. Отчёт также показал падение объёмов переработки на 2,2 млн бар. в сутки. Главным опасением на рынке является ожидание того, что восстановление добычи в Техасе будет происходить более быстрыми темпами, чем восстановление работы перерабатывающих предприятий. Если же говорить о погоде, то ещё неделю назад в Далласе температура падала ниже 10 градусов по Цельсию, а сегодня ночные температуры находятся в диапазоне 15-20 градусов. Соответственно, можно говорить о возвращении нормального температурного режима, что будет способствовать восстановлению нефтяной отрасли. К 9:05 мск:

Brent - $65,06 (-0,47%),

WTI - $61,07 (-0,97%),

Золото - $1806,9 (+0,06%),

Медь - $9142,6 (-0,75%),

Никель - $19150 (-1,04%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: