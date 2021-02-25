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ПСБ: Рубль перейдет в консолидацию

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

– Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Основным фактором поддержки выступит ситуация на рынке энергоносителей, где апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 67 долларов за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю для направленного движения. Несмотря динамику цен на нефть, мы ожидаем что рубль в начале сессии будет двигаться в фарватере валют EM, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции в районе 73,5 рубля. В дальнейшем, в случае активизации спроса на рисковые активы, в частности на фоне статистики из-за океана, американская валюта может сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 73-75 рублей. Однако, на наш взгляд, текущих условий инвесторам может не хватить для выхода рубля на новые локальные максимумы и закрепления в паре с долларом под нижней границей данного коридора.  

Напомним, что в среду рубль уверено укрепился к основным мировым валютам на фоне роста цен на нефть и спроса на валюты EM. Так, к окончанию торгов доллар и евро упали на 1%, отступив в район 73,5 и 89,4 рубля соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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